Онкология: врач Воробьев назвал признак во время еды, который появляется на «ранних стадиях»

"Основным симптомом рака пищевода, который считается седьмым по распространенности видом рака, является дисфагия. Из-за расположения рака дисфагия или проблемы с глотанием могут возникнуть на ранних стадиях", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Если вы обнаружите, что задыхаетесь или начинаете кашлять, когда едите или пьете что-то, или вы возвращаете пищу обратно после попытки проглотить, это могут быть признаки дисфагии. Иногда пища возвращается через нос. Вы можете обнаружить, что у вас постоянно текут слюни или вы чувствуете, что что-то застряло у вас в горле или груди. Дисфагия также может затруднить правильное пережевывание пищи», - объясняет Онколог.