Онкология: врач Воробьев назвал признак во время еды, который появляется на «ранних стадиях»
Хотя существуют различные симптомы, связанные с раком пищевода, их общий характер может затруднить их обнаружение. Поскольку этот тип рака ежегодно уносит тысячи жизней, способность распознавать симптомы может помочь поставить диагноз на ранней стадии. Эксперт разделяет «общий» признак, проявляющийся на «ранних стадиях».
Рак пищевода описывает рак, локализованный в любом месте пищевода, также известном как пищевод или пищевод. Пищевод соединяет рот с желудком.
"Основным симптомом рака пищевода, который считается седьмым по распространенности видом рака, является дисфагия. Из-за расположения рака дисфагия или проблемы с глотанием могут возникнуть на ранних стадиях", - говорит онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Онколог рассказал как определить этот признак, который появляется, когда вы едите.
«Если вы обнаружите, что задыхаетесь или начинаете кашлять, когда едите или пьете что-то, или вы возвращаете пищу обратно после попытки проглотить, это могут быть признаки дисфагии. Иногда пища возвращается через нос. Вы можете обнаружить, что у вас постоянно текут слюни или вы чувствуете, что что-то застряло у вас в горле или груди. Дисфагия также может затруднить правильное пережевывание пищи», - объясняет Онколог.
Дисфагия, считающаяся «наиболее распространенным» симптомом рака пищевода, может ощущаться так, будто что-то застряло в горле или груди. Следовательно, это влияет на вашу способность есть и глотать пищу, в некоторых случаях даже вызывая удушье.
Это наиболее заметно во время еды, так как дисфагия может затруднить пережевывание пищи. Поэтому вам не только будет труднее глотать пищу, но вы также пытаетесь проглотить пищу, которая не была должным образом пережевана, что усугубляет трудности. В лежачем положении пища может легче вернуться в пищевод, что может усугубить симптом.
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