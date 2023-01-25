Кровотечения являются одним из наиболее распространенных признаков рака шейки матки

«Рак шейки матки обнаруживается в любом месте шейки матки, которая является отверстием между влагалищем и маткой. Большинство случаев рака шейки матки вызваны инфекцией определенных типов ВПЧ», - говорит врач акушер-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.

«Это включает в себя определенные виды рака рта, горла, анального и генитального рака, а также рак шейки матки».





Каковы признаки рака шейки матки?

«Другие распространенные симптомы включают боль во время секса и боль в области таза, поясницы и/или живота».

Знание предупредительных признаков этого смертельного заболевания и посещение скринингов — это первые шаги в выявлении этого рака. Врач поделился, что меноррагия может вызвать тревогу.От курения до нездорового питания — существуют различные триггеры для изменений в генах, которые контролируют функционирование ваших клеток, особенно то, как они растут и делятся.Однако есть также некоторые вирусы, которые могут вызвать этот пугающий процесс, ведущий к раку.Поэтому важно сделать вакцину против ВПЧ, которая может защитить вас от определенных видов рака.По словам врача, одним из наиболее «распространенных» симптомов рака шейки матки является меноррагия. Меноррагия описывает более тяжелые или более продолжительные менструальные кровотечения, чем обычно.Аномальные кровотечения, возникающие после секса, между менструациями или после менопаузы, также могут быть тревожными сигналами. Помимо вагинального кровотечения, вы также можете начать замечать выделения из влагалища.Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы испытываете какие-либо изменения в выделениях из влагалища, кровотечении или боли.Ранее МедикФорум писал о первых признаках рака легких.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.