Ваше обоняние может предсказать, как долго вы проживете

«Легко провести простой тест на запах, который занимает всего несколько минут, и который потенциально может быть использован в качестве ценного инструмента для оценки риска, слабости или нездорового старения. Например, если кто-то провалил тест на обоняние, возможно, этому пациенту нужно улучшить свое питание или пройти более детальное неврологическое или медицинское обследование», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Нарушение функций обонятельной идентификации и чувствительности связано со слабостью. Это показывает, что здесь работает не только ваш стареющий мозг. Но это также может быть что-то периферийное, например, что-то на уровне вашего носа, способное предсказать нашу неминуемую слабость и смерть», - сказал Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Новое исследование предполагает, что потеря обоняния может быть полезным индикатором общего состояния здоровья пожилых людей.Исследование, основанное на предыдущих исследованиях, показало, что снижение обонятельной способности является распространенным ранним индикатором когнитивного снижения, связанного с мозгом.Участники исследования были проверены на их способность обнаруживать и записывать пять различных запахов во время исследования. Им также дали шесть запахов, чтобы измерить, насколько хорошо они могут обнаружить присутствие запаха. Эти меры обоняния называются обонятельной чувствительностью и обонятельной идентификацией. Состояние здоровья участников также отмечалось в плане дряхлости – возрастного синдрома физического упадка.Здоровое старение предполагает умеренное потребление алкоголя, сохранение социальной активности и отказ от курения. Посещение регулярных медицинских осмотров и скринингов также может выявить начало заболевания, которое можно изменить.Ранее МедикФорум писал о причинах появления большого живота.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.