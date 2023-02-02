Форма «полумесяца» в глазах сигнализирует о высоком уровне холестерина

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Форма «полумесяца» в глазах сигнализирует о высоком уровне холестерина


Если не лечить, высокий уровень холестерина приводит к опасным для жизни неотложным состояниям, таким как сердечные приступы и инсульты.


Термин «высокий уровень холестерина», также известный как гиперхолестеринемия, используется для описания наличия в крови слишком большого количества жирового вещества, называемого холестерином. Это вызывает беспокойство, поскольку со временем может вызвать опасные блокировки. Поэтому обнаружение любых предупреждающих признаков и внесение необходимых изменений в образ жизни может быть жизненно важным.


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Многие люди с высоким уровнем холестерина на самом деле не узнают, что у них есть это заболевание, пока они либо не пройдут тестирование, либо не столкнутся с проблемой со здоровьем.

Однако люди с семейной гиперхолестеринемии, то есть унаследовавшей высокий уровень холестерина, могут заметить некоторые физические признаки. Одним из таких признаков является необычная форма, формирующаяся в глазу.


«Беловато-серый цвет в форме полумесяца на внешней стороне роговицы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.


Высокий холестерин: видимый предупреждающий знак на костяшках пальцев о высоком уровне ЛПНП


Это происходит, когда в организме накапливается лишний холестерин.

«Ваш врач может обнаружить физические признаки во время клинического обследования, хотя не у всех с СГ есть эти признаки. Эти физические признаки СГ возникают, когда в разных частях тела накапливается лишний холестерин».

Другие физические признаки семейной гиперхолестеринемии включают:
  • Шишки или шишки вокруг коленей, суставов или локтей
  • Опухшее или болезненное ахиллово сухожилие
  • Желтоватые области вокруг глаз
Так же, как и высокий уровень холестерина, связанный с образом жизни, семейная гиперхолестеринемия может привести к серьезным осложнениям, таким как болезни сердца. Но разница в том, что обычных изменений образа жизни для снижения уровня холестерина «часто» будет недостаточно.

«СГ — это генетическое заболевание, которое поражает примерно одного из 250 человек и увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца в более молодом возрасте. Люди с СГ имеют повышенный уровень в крови холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который иногда называют «плохим холестерином».


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