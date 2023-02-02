Форма «полумесяца» в глазах сигнализирует о высоком уровне холестерина

«Беловато-серый цвет в форме полумесяца на внешней стороне роговицы», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Ваш врач может обнаружить физические признаки во время клинического обследования, хотя не у всех с СГ есть эти признаки. Эти физические признаки СГ возникают, когда в разных частях тела накапливается лишний холестерин».

Шишки или шишки вокруг коленей, суставов или локтей

Опухшее или болезненное ахиллово сухожилие

Желтоватые области вокруг глаз

«СГ — это генетическое заболевание, которое поражает примерно одного из 250 человек и увеличивает вероятность развития ишемической болезни сердца в более молодом возрасте. Люди с СГ имеют повышенный уровень в крови холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который иногда называют «плохим холестерином».

Термин «высокий уровень холестерина», также известный как гиперхолестеринемия, используется для описания наличия в крови слишком большого количества жирового вещества, называемого холестерином. Это вызывает беспокойство, поскольку со временем может вызвать опасные блокировки. Поэтому обнаружение любых предупреждающих признаков и внесение необходимых изменений в образ жизни может быть жизненно важным.Многие люди с высоким уровнем холестерина на самом деле не узнают, что у них есть это заболевание, пока они либо не пройдут тестирование, либо не столкнутся с проблемой со здоровьем.Однако люди с семейной гиперхолестеринемии, то есть унаследовавшей высокий уровень холестерина, могут заметить некоторые физические признаки. Одним из таких признаков является необычная форма, формирующаяся в глазу.Это происходит, когда в организме накапливается лишний холестерин.Так же, как и высокий уровень холестерина, связанный с образом жизни, семейная гиперхолестеринемия может привести к серьезным осложнениям, таким как болезни сердца. Но разница в том, что обычных изменений образа жизни для снижения уровня холестерина «часто» будет недостаточно.Ранее МедикФорум писал о продуктах для здоровья суставов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.