Невролог Шарифов: не нужно класть ногу на ногу ради здоровья позвоночника

В положении сидя не класть ногу на ногу.

Избегать стрессов.

Беречься от переохлаждения.

Правильно поднимать или переносить тяжести.

Выполнять лечебную зарядку, заниматься гимнастикой.

Невролог Шарифов рассказал в интервью , что помогает избежать проблем с позвоночником. Медик отметил, что на его состоянии негативно сказывается нездоровое питание, неподходящие матрас и подушка – эти факторы важно контролировать. Также, добавил Шарифов, ради здоровья нужно соблюдать некоторые правила.Кроме того, врач-невролог назвал симптомы, при которых нужно обращаться к медицинским специалистам. В их числе острая боль и стойкая боль в спине (длится дольше 3-з дней), а также боль, возникающая ночью, при физических нагрузках или в определенном положении тела. Еще один тревожный симптом – онемение в конечностях, возникающее наряду с болевыми ощущениями в спине.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасными могут быть узлы щитовидной железы

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