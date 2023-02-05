Невролог Шарифов: не нужно класть ногу на ногу ради здоровья позвоночника

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боль в спине

По словам врача-невролога Руслана Шарифова, сохранение крепкого позвоночника способствует сохранению общего здоровья организма.

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Невролог Шарифов рассказал в интервью, что помогает избежать проблем с позвоночником. Медик отметил, что на его состоянии негативно сказывается нездоровое питание, неподходящие матрас и подушка – эти факторы важно контролировать. Также, добавил Шарифов, ради здоровья нужно соблюдать некоторые правила.
  • В положении сидя не класть ногу на ногу.
  • Избегать стрессов.
  • Беречься от переохлаждения.
  • Правильно поднимать или переносить тяжести.
  • Выполнять лечебную зарядку, заниматься гимнастикой.
Кроме того, врач-невролог назвал симптомы, при которых нужно обращаться к медицинским специалистам. В их числе острая боль и стойкая боль в спине (длится дольше 3-з дней), а также боль, возникающая ночью, при физических нагрузках или в определенном положении тела. Еще один тревожный симптом – онемение в конечностях, возникающее наряду с болевыми ощущениями в спине.

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