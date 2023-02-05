Невролог Шарифов: не нужно класть ногу на ногу ради здоровья позвоночника
По словам врача-невролога Руслана Шарифова, сохранение крепкого позвоночника способствует сохранению общего здоровья организма.
Невролог Шарифов рассказал в интервью, что помогает избежать проблем с позвоночником. Медик отметил, что на его состоянии негативно сказывается нездоровое питание, неподходящие матрас и подушка – эти факторы важно контролировать. Также, добавил Шарифов, ради здоровья нужно соблюдать некоторые правила.
- В положении сидя не класть ногу на ногу.
- Избегать стрессов.
- Беречься от переохлаждения.
- Правильно поднимать или переносить тяжести.
- Выполнять лечебную зарядку, заниматься гимнастикой.
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