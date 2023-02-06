Врач делится симптомами четырех «молчаливых» видов рака — ранние признаки могут быть легкими

"Обычные симптомы включают постоянную боль в животе, вздутие живота, спазмы и изменения в работе кишечника (например, запоры, диарею или более жидкий стул). Вы также можете заметить кровь в стуле, испытывать позывы к опорожнению кишечника даже после недавнего стула и непреднамеренно терять вес", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Многие симптомы рака печени связаны с проблемами пищеварения, такими как тошнота, рвота, более светлый стул, более темная моча и чувство сытости после употребления небольшого количества пищи. Вы можете заметить припухлость в верхней правой части живота, почувствовать боль в этой области и вздутие живота, не вызванное приемом пищи".

Следовательно, тихий рак часто обнаруживается только на поздней стадии или случайно, когда вы проводите исследования по поводу другого, не связанного с ним состояния. Они включают рак кишечника, шейки матки, печени и поджелудочной железы. Онколог рассказал о семи скрытых формах рака и факторах риска, стоящих за ними.Это относится к раку толстой кишки (толстой кишки), включая толстую кишку и прямую кишку. В зависимости от того, где он начинается, он также известен как рак толстой кишки или рак прямой кишки.Почти все случаи вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ), передающимся половым путем (ИППП).Обычные симптомы включают вагинальное кровотечение между менструациями, во время или после секса и после менопаузы, более обильные менструации, изменения выделений из влагалища, боль во время секса и боль в пояснице, нижней части живота и области таза.Рак печени может поразить любую часть печени, расположенную над желудком с правой стороны тела.Многие симптомы рака поджелудочной железы связаны с пищеварением, например, вздутие живота, изменение стула, запор, диарея, тошнота и рвота. Вы также можете испытывать боль в спине и в верхней части живота, которая ощущается лучше, когда вы наклоняетесь вперед, и усиливается, когда вы ложитесь или едите.Ранее МедикФорум писал о пользе облепихи.

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