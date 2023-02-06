Врач делится симптомами четырех «молчаливых» видов рака — ранние признаки могут быть легкими

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Врач делится симптомами четырех «молчаливых» видов рака — ранние признаки могут быть легкими


Тихий рак — это термин, который иногда используется для описания рака, который либо не проявляет каких-либо заметных ранних симптомов, либо ранние симптомы которого могут быть легкими и накладываться на другие менее тяжелые состояния, что может привести к тому, что люди не обратятся за помощью достаточно быстро.

Следовательно, тихий рак часто обнаруживается только на поздней стадии или случайно, когда вы проводите исследования по поводу другого, не связанного с ним состояния. Они включают рак кишечника, шейки матки, печени и поджелудочной железы. Онколог рассказал о семи скрытых формах рака и факторах риска, стоящих за ними.

"Обычные симптомы включают постоянную боль в животе, вздутие живота, спазмы и изменения в работе кишечника (например, запоры, диарею или более жидкий стул). Вы также можете заметить кровь в стуле, испытывать позывы к опорожнению кишечника даже после недавнего стула и непреднамеренно терять вес", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.


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Это относится к раку толстой кишки (толстой кишки), включая толстую кишку и прямую кишку. В зависимости от того, где он начинается, он также известен как рак толстой кишки или рак прямой кишки.


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Рак шейки матки

Почти все случаи вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ), передающимся половым путем (ИППП).

Обычные симптомы включают вагинальное кровотечение между менструациями, во время или после секса и после менопаузы, более обильные менструации, изменения выделений из влагалища, боль во время секса и боль в пояснице, нижней части живота и области таза.

Рак печени

Рак печени может поразить любую часть печени, расположенную над желудком с правой стороны тела.

"Многие симптомы рака печени связаны с проблемами пищеварения, такими как тошнота, рвота, более светлый стул, более темная моча и чувство сытости после употребления небольшого количества пищи. Вы можете заметить припухлость в верхней правой части живота, почувствовать боль в этой области и вздутие живота, не вызванное приемом пищи".


Рак поджелудочной железы

Многие симптомы рака поджелудочной железы связаны с пищеварением, например, вздутие живота, изменение стула, запор, диарея, тошнота и рвота. Вы также можете испытывать боль в спине и в верхней части живота, которая ощущается лучше, когда вы наклоняетесь вперед, и усиливается, когда вы ложитесь или едите.


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