Почему возникают липомы и насколько это опасно?

«Нетипичная липоматозная опухоль является злокачественным новообразованием низкой степени, поскольку может прорастать в окружающие ткани. Также она может становиться более агрессивной, если ее не лечить должным образом», - об этом рассказали медицинские эксперты издания Times of India.

Диаметр шишки превышает 5 см.

Шишка увеличивается в размерах.

Комок прощупывается глубоко в теле.

Шишка становится источником боли.

«Как правило, атипичные липомы имеют больший размер и располагаются глубоко».

Почему возникают липомы, в точности неизвестно. Исследования показывают, что эти уплотнения могут развиваться в областях, пострадавших от травм, ударов. Также замечено, что склонность к появлению липом может проявляться как унаследованная особенность – жировые шишки под кожей часто возникают у членов одной семьи.Статистически липомы поражают 1% мирового населения, бывая как доброкачественными, так и локально агрессивными или злокачественными (такие образования известны как атипичные липомы).Признаки, которые указывают на потенциально опасную нетипичную липому.При появлении названных выше признаков следует обязательно обратиться к врачу.Фактически большинство жировых образований под кожей являются безболезненными, доброкачественными и не требуют лечения. Тем не менее, нащупав в теле шишку, уплотнение или любой другой комок, правильнее всего будет проконсультироваться со специалистом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у женщин может возникать боль в молочных железах.

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