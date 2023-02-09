Врач рекомендует делать одну вещь после 35 лет, чтобы снизить риск больного сердца

«Эти термины конкретно означают повреждение или потенциальное повреждение сердца и его симптомы, возникающие в результате закупорки или ограничения кровотока и, следовательно, снабжения кислородом, которое оно получает от одной или нескольких его артерий (коронарных артерий) и ветвей, и различают его от других форм сердечных заболеваний. ИБС можно предотвратить, и, если ее не предотвратить, она является излечимым заболеванием при условии, что она обнаружена и вылечена на достаточно ранней стадии. Наиболее распространенным» фактором риска сердечных заболеваний является высокое кровяное давление», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Я бы порекомендовал вам начинать проверять свое кровяное давление два раза в год с 35-летнего возраста с помощью собственного аппарата».

На болезни сердца и системы кровообращения ежегодно приходится около четверти смертей в Великобритании. Из них ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом. Это происходит, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок, и, если их не лечить, это может оказаться опасным для жизни.Болезнь сердца в обычном понимании относится к тому, что медики называют ишемической болезнью сердца (ИБС) или, чаще, ишемической болезнью сердца (ИБС).Ряд факторов независимо или в совокупности увеличивают или уменьшают риск развития ИБС или усугубляют его, если он уже присутствует. Некоторые из них унаследованы, большинство приобретены, и все они поддаются изменению или лечению.Это часто вызвано факторами образа жизни, такими как неправильное питание, избыточный вес, курение и недостаточная физическая активность, однако вы также можете подвергаться риску, если это происходит в вашей семье. Раннее выявление и контроль артериального давления, чтобы защитить себя от сердечных заболеваний. В рамках этого Варфоломеев посоветовал проверять артериальное давление с 35 лет.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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