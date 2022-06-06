Врач рекомендует продукт для завтрака, который снижает риск болезней сердца

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Врач рекомендует продукт для завтрака, который снижает риск болезней сердца

Диета является решающим фактором при сердечных заболеваниях, так как она способна либо повышать, либо снижать риск,  диетолог Василиса Пономарёва поделилась с МедикФорум лучшими продуктам для завтрака.

"Яйца были одной из тех вещей, которые то поднимались, то опускались в рейтинге лучших завтраков. Они считаются довольно спорной едой, есть много противоречивых советов, когда дело доходит до небольшого завтрака.Последние исследования показали, что они могут снизить риск сердечно- сосудистых заболеваний. Теперь мы знаем, что на самом деле да, они полны холестерина, но хорошего холестерина — такого, который очищает от плохого холестерина".

Исследование показало, что он увеличивает количество здоровых строительных блоков для здорового холестерина, повышает метаболизм и улучшает ваши полезные белки. Таким образом, все вместе может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Употребление до одного яйца в день может помочь снизить риск. Участники эксперемента, которые ели меньше яиц, имели более низкий уровень полезных метаболитов и более высокий уровень вредных метаболитов в крови по сравнению с теми, кто ел яйца более регулярно, говорит диетолог.


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