Ограничение калорий замедляет старение — так же полезно, как бросить курить

"Низкокалорийные диеты могут замедлить темпы старения на два-три процента. Это приводит к снижению риска смертности на 10–15 процентов — такое же снижение наблюдается у людей, когда они бросают курить", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Исследование обнаружило доказательства того, что ограничение калорий замедляет темпы старения у людей. Но ограничение калорий, вероятно, не для всех».

Путь к долголетию долог и ненадежен, а различные состояния здоровья таятся на каждом углу. К счастью, здоровое питание — одно из лучших средств против угрожающих долголетию проблем со здоровьем. Новые исследования показывают, что ограничения потребления калорий может быть достаточно, чтобы добиться цели.В то время как яркие фрукты и овощи могут быть очень эффективными для продления вашей жизни на несколько лет, новое исследование показывает, что то, что вы ограничиваете, также важно.Изучив 220 здоровых мужчин и женщин, не страдающих ожирением, исследователи поместили добровольцев либо на диету с 25-процентным ограничением калорий, либо на обычную диету в течение двух лет. Сначала волонтеров кормили меньшими порциями в течение 27 дней.Они продолжали сидеть на диете, обычно теряя около 15 процентов своего веса в первый год. Не все достигли цели по сокращению калорий на 25 процентов на протяжении всего испытания. Команда также измерила скорость старения, проверив метилирование ДНК в крови с помощью алгоритма под названием DunedinPACE.Образцы крови участников были проанализированы до того, как они начали диету, а затем снова через 12 и 24 месяца.Исследовательская группа проанализировала метки метилирования на ДНК, которые представляют собой химические метки, которые изменяются с возрастом, извлеченные из лейкоцитов.Ранее МедикФорум писал о пользе варенья.

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