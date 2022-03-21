Как прожить дольше: количество пищи влияет на склонность к долголетию
Ученые утверждают, что количество пищи, съедаемой человеком, тесно связано с его здоровьем и склонностью к долголетию: слишком много или слишком мало – это может иметь свои негативные последствия.
Согласно исследованию, опубликованному электронной библиотекой PubMed.gov, рацион и количество пищи играют значимую роль в подверженности человека многим возрастным хроническим заболеваниям и старению. Ученые допускают, что ограничение калорий, которое уменьшает потребление пищи без эффекта недоедания, может помочь людям жить дольше, поскольку в таких условиях снижается риск болезней, сокращающих продолжительность жизни.
«Данные исследований на людях показывают, что адекватное ограничение калорий может снизить риск развития диабета 2 типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, рака», - сообщается в их отчете.
В частности, вывод, что умеренность в еде «может увеличить среднюю и максимальную продолжительность жизни и отсрочить начало возрастных изменений», был сделан исследователями Йельского университета. В их испытания принимала группа из более 200 участников, часть которых сокращала свое потребление калорий на 14% (остальные продолжали питаться как обычно). Последствия подобного ограничения калорий для здоровья были оценены за двухлетний период. Проанализировав их, ученые пришли к выводу, что качественное, но умеренное по калорийности питание способствует замедлению активности генов, «дирижирующих» биологическими процессами старения в теле.
Также ученые отмечают, что ограничение калорий является действенным механизмом контроля веса, препятствующим ожирению. Отсутствие лишнего веса, по их мнению, является одним из самых серьезных факторов, определяющих склонность к долголетию.
«Чтобы поддерживать стабильный вес, энергия, которую мы вкладываем в наши тела, должна быть такой же, как энергия, которую мы используем при нормальных функциях организма и физической активности. Употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях, а также потребление правильного количества еды и напитков является главным условием для достижения здорового веса», - резюмировали научные специалисты.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поедаемый человеком сахар может создавать проблему сильного выпадения волос.
Йельский университет (Yale University)
ЗОЖ
частный исследовательский университет США
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