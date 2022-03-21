Как прожить дольше: количество пищи влияет на склонность к долголетию

«Данные исследований на людях показывают, что адекватное ограничение калорий может снизить риск развития диабета 2 типа, гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, рака», - сообщается в их отчете.

«Чтобы поддерживать стабильный вес, энергия, которую мы вкладываем в наши тела, должна быть такой же, как энергия, которую мы используем при нормальных функциях организма и физической активности. Употребление в пищу самых разнообразных продуктов в правильных пропорциях, а также потребление правильного количества еды и напитков является главным условием для достижения здорового веса», - резюмировали научные специалисты.