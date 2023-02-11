Вздутие живота сигнализирует о смертельной опухоли, которая блокирует кишечник - онколог

"Это может вызвать ощущение необходимости напрягаться в заднем проходе, даже после открытия кишечника. В некоторых случаях рак может блокировать кишечник, что известно как непроходимость кишечника. Одним из симптомов кишечной непроходимости является вздутие живота. Это может сопровождаться болью в животе", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Схваткообразные боли в животе

Запор

Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле

Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор

Припухлость, которую врач может нащупать в заднем проходе или животе, чаще справа.

Ощущение необходимости напрягаться в заднем проходе (как будто вам нужно какать), даже после опорожнения кишечника.

Похудения

Боль в животе или заднем проходе

Усталость и одышка

"Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития рака кишечника, включая такие вещи, как избыточный вес или ожирение, курение, употребление алкоголя и семейная история".

Рак кишечника является второй наиболее смертоносной формой, на которую приходится около 10 процентов смертей от рака. Это также четвертый по распространенности вид рака в регионе: каждый день ставится около 120 новых диагнозов. Поэтому знание симптомов может потенциально спасти жизнь.Заболевание начинается в слизистой оболочке толстой кишки (толстой кишки) или заднего прохода (прямой кишки). По этой причине некоторые из наиболее известных симптомов рака кишечника связаны с туалетными привычками. Это может включать, например, обнаружение крови в фекалиях или кровотечение из прямой кишки.Пациенты также могут заметить изменения в своих движениях кишечника, такие как потребность в более частой дефикации, более жидкий стул или запоры.Если вам кажется, что у вас непроходимость кишечника, вам следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.Диета также оказывает влияние. В частности, он предостерегает от употребления слишком большого количества красного и обработанного мяса и недостаточного количества клетчатки.Ранее МедикФорум писал о признаках инсульта.

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