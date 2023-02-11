Вздутие живота сигнализирует о смертельной опухоли, которая блокирует кишечник - онколог
Если вы считаете, что у вас непроходимость кишечника, вам следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Рак кишечника является второй наиболее смертоносной формой, на которую приходится около 10 процентов смертей от рака. Это также четвертый по распространенности вид рака в регионе: каждый день ставится около 120 новых диагнозов. Поэтому знание симптомов может потенциально спасти жизнь.
Заболевание начинается в слизистой оболочке толстой кишки (толстой кишки) или заднего прохода (прямой кишки). По этой причине некоторые из наиболее известных симптомов рака кишечника связаны с туалетными привычками. Это может включать, например, обнаружение крови в фекалиях или кровотечение из прямой кишки.
Пациенты также могут заметить изменения в своих движениях кишечника, такие как потребность в более частой дефикации, более жидкий стул или запоры.
"Это может вызвать ощущение необходимости напрягаться в заднем проходе, даже после открытия кишечника. В некоторых случаях рак может блокировать кишечник, что известно как непроходимость кишечника. Одним из симптомов кишечной непроходимости является вздутие живота. Это может сопровождаться болью в животе", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Если вам кажется, что у вас непроходимость кишечника, вам следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Другие предупреждающие признаки кишечной непроходимости включают:
- Схваткообразные боли в животе
- Запор
- Кровотечение из заднего прохода или кровь в стуле
- Изменение вашей обычной привычки дефекации, например, более жидкий стул, более частое мочеиспускание или запор
- Припухлость, которую врач может нащупать в заднем проходе или животе, чаще справа.
- Ощущение необходимости напрягаться в заднем проходе (как будто вам нужно какать), даже после опорожнения кишечника.
- Похудения
- Боль в животе или заднем проходе
- Усталость и одышка
"Существует ряд факторов, которые могут увеличить риск развития рака кишечника, включая такие вещи, как избыточный вес или ожирение, курение, употребление алкоголя и семейная история".
Диета также оказывает влияние. В частности, он предостерегает от употребления слишком большого количества красного и обработанного мяса и недостаточного количества клетчатки.
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