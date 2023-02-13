Психиатр Тажиева назвала физиологические симптомы депрессии

«Тревога и грусть сами по себе не являются поводом для обращения к психиатру, однако если состояние возникает без видимой причины и длится более двух недель, нужно обращаться за профессиональной помощью», - отметила медик.

«Это могут быть затруднение засыпания, ранние пробуждения в 3, 4, 5 часов утра, бессонница, утрата чувства сна, отсутствие чувства отдыха после сна», - перечислила специалист.

учащенное сердцебиение,

тошнота,

симптомы раздраженного кишечника,

боль в груди и головная боль,

чувство удушья,

общее недомогание и слабость,

тяга к алкоголю.

Психиатр Тажиева сообщила в интервью, что состояние депрессии, вызываемое снижением уровня серотонина и других производимых мозгом веществ, проявляется как психоэмоциональными, так и физическими неблагоприятными симптомами.В частности, для депрессии характерны грусть, подавленность, печаль, которые преследуют человека длительное время.Беседуя с порталом «Новости Тюмени», психиатр добавила , что подавленное эмоциональное состояние в случае депрессии не происходит, даже если человек старается больше отдыхать, занимается спортом, уменьшает свои психологические нагрузки. Данная особенность отличает депрессию от плохого настроения, которая бывает обусловлена сезонной усталостью организма, истощенного отсутствием солнечного света и свежей витаминизированной пищи.Кроме того, депрессии свойственны физиологические проявления, напомнила врач. По словам Тажиевой, одним из характерных признаков проблемы являются нарушения сна – тяжелое засыпание, слишком чуткий и поверхностный сон, несвоевременные пробуждения.Занифа Тажиева предупредила, что депрессия иногда принимает скрытую форму – при этом эмоциональные нарушения проявляются достаточно мягко, их опережают физиологические симптомы:Еще одно отличие депрессии: для нее свойственно особенно плохое, тяжелое состояние утром и более позитивное – вечером.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах , объясняющих чувство усталости утром после сна.

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