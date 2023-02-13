Дисфония может быть предупреждающим признаком рака пищевода

Проблемы с глотанием.

Изжога или кислотный рефлюкс.

Симптомы расстройства желудка (например, сильная отрыжка).

Покашливание, которое не проходит.

Потеря аппетита или потеря веса без попытки худеть.

Чувство усталости, отсутствие энергии.

Боль в горле или в середине груди, особенно при глотании.

Рак пищевода – это злокачественная опухоль, которая может быть обнаружена в любом месте пищевода. Коварство этого заболевания в том, что его симптомы могут быть очень «размытыми» и иметь настолько общий характер, что остаются незамеченными. Между тем, именно раннее обнаружение любого типа рака связано с наиболее благоприятным прогнозом для заболевшего.По данным центра City of Hope Национального института рака, симптомы рака пищевода могут не проявляться до тех пор, пока раковая опухоль не станет достаточно большой, чтобы мешать приему пищи, затрудняя проглатывание.Также тревожным звонком о наличии в пищеводе опухоли может стать дисфония, которая развивается из-за того, что образование начинает воздействовать на нерв, контролирующий работу голосовых связок. В результате меняется голос, который может начать звучать хрипло, напряженно или с придыханием. Громкость и высота голоса также могут измениться, а в некоторых случаях голосовые связки едва ли не полностью перестать работать.К другим признакам, которые могут помочь идентифицировать заболевание, относятсяРанее портал MedikForum.ru писал о том, что на развитие рака кишечника может указывать изменившаяся форма стула.

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