Онколог Воробьев: дисфагия - первый признак рака пищевода

"Хотя симптомы могут не проявляться до тех пор, пока раковая опухоль не станет достаточно большой, чтобы мешать приему пищи, один признак может вызвать тревогу относительно рано. Дисфагия может быть «первым предупредительным признаком» смертельного состояния", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Часто изначально легкая дисфагия обычно ухудшается, поскольку растущая опухоль приводит к сужению пищевода, что ограничивает прохождение пищи и потенциально может привести к удушью или неспособности глотать».

Изжога или кислотный рефлюкс

Симптомы расстройства желудка (например, сильная отрыжка)

Кашель, который не проходит

Хриплый голос

Потеря аппетита или потеря веса без попытки

Чувство усталости или отсутствие энергии

Боль в горле или в середине груди, особенно при глотании

Рак пищевода не скупится на симптомы. Смертельное состояние может вызвать различные предупреждающие знаки, но их может быть трудно обнаружить. К счастью, знание того, что искать, может стать первым шагом в выявлении виновника.Но раннее обнаружение любого типа рака дает лучший прогноз, и рак пищевода не является исключением.Дисфагия или проблемы с глотанием могут создать ощущение, будто пища застряла в горле. Некоторым людям трудно глотать только определенные продукты или жидкости, в то время как другие не могут глотать вообще.Вы можете обнаружить, что начинаете менять свои привычки в еде, например, съедаете меньшие кусочки, едите более мягкую пищу или полностью отказываетесь от твердой пищи.Со временем симптом красного флага может вызвать другие проблемы, такие как потеря веса и повторные инфекции грудной клетки.Хотя дисфагия может предупредить вас о смертельном состоянии, этот симптом также связан с другими доброкачественными проблемами, такими как изжога.Ранее МедикФорум писал о важности витамина К.

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