Изменения в диете могут «резко» снизить риск развития деменции в 9 раз

"Улучшение вашего питания и образа жизни снижает риск развития деменции в будущем в девять раз. Исследование также показало, что независимо от того, наследуете ли вы ApoE4, ген болезни Альцгеймера, который несет каждый пятый человек, это не имеет значения для положительного снижения риска, достижимого этими изменениями. Было установлено, что наиболее важным профилактическим шагом является здоровое питание, за которым следует активный образ жизни. Ваша интеллектуальная жизнь и социальные взаимодействия были следующими наиболее важными шагами", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Генетический риск не поддается изменению, сочетание факторов более здорового образа жизни связано с более медленной скоростью снижения памяти, независимо от генетического риска».

Деменция — это синдром, представляющий собой группу симптомов, связанных с прогрессирующим угасанием головного мозга. Более распространенный среди пожилых людей, он может привести к потере памяти, изменению поведения и даже движения. Хотя лекарства не существует, новое исследование показало, что определенный образ жизни может значительно снизить риск развития деменции.Соблюдение здоровой диеты было примерно в два раза важнее, чем физические упражнения, для прогнозирования снижения когнитивных функций. В рамках исследования за десятилетие было обследовано около 30 000 человек в возрасте 60 лет и старше.У людей со здоровой диетой вероятность возрастного снижения когнитивных функций или деменции была примерно в семь раз ниже, чем у тех, кто придерживался «средней» диеты, и примерно в девять раз меньше вероятность развития деменции, чем у тех, кто придерживался «неблагоприятной» диеты.Оценка здорового питания основывалась на потреблении рыбы, яиц, фруктов, овощей, бобовых, орехов и чая, среди других продуктов, которые, как известно, предсказывают более низкий риск.Другие рассмотренные факторы нездорового образа жизни включали курение и употребление алкоголя.Здоровый образ жизни связан с более медленным ухудшением памяти, даже при наличии аллеля APOE ε4. Это исследование может дать важную информацию для защиты пожилых людей от ухудшения памяти.Ранее МедикФорум писал о симптомах ишемической болезни сердца.

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