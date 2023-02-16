Каждые 10 минут сидячего образа жизни «значительно» увеличивают риск болезней сердца

"Общепризнанными причинами сердечно-сосудистых заболеваний являются избыточный вес, курение, высокий уровень холестерина и диабет. Недостаток физических упражнений также часто упоминается органами здравоохранения в качестве причины. Бездействие может привести к накоплению жировых отложений в артериях", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Низкий уровень физической активности (ФА) и высокая продолжительность сидячего образа жизни (ВН) распространены среди пожилых людей, а отсутствие ФА является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Знаний об ассоциации с измеряемыми акселерометром ФА, ST и риском ССЗ у пожилых людей недостаточно. В этом исследовании изучается связь ФА и ST, измеренных с помощью акселерометра, с сердечно-сосудистым риском, измеренным с использованием шкалы риска Framingham (FRS), и смертностью от всех причин у пожилых людей».

Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом. Это происходит, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок, и может привести к летальному исходу, если его не лечить.Однако исследование показало, что каждый раз, когда вы увеличиваете время бездействия на 10 минут, это может повысить риск сердечных заболеваний. Это также повышает вероятность смертности от всех причин на 5,6%. Точно так же каждые дополнительные 10 минут физической активности снижают риск смерти на 6,5%.В рамках исследования команда изучила данные 660 пожилых людей со средним возрастом 69 лет. Их физическую активность и время сидячего образа жизни измеряли с помощью наручных акселерометров в течение двух недель.Ранее МедикФорум писал о симптомах болезнях сердца.

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