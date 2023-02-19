Как часто вам нужен туалет? Частый стул может быть ранним признаком рака
Из-за расположения рака кишечника первые признаки часто возникают в туалете.
Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Как и при всех формах рака, прогноз тем лучше, чем раньше он обнаружен. Однако это означает, что вам необходимо ознакомиться с привычками вашего кишечника, чтобы вы могли быстро заметить любые необычные изменения. Частота ваших походов в туалет может содержать подсказки.
Наблюдение за вашими движениями кишечника может означать разницу между обнаружением рака кишечника и тем, чтобы позволить ему ускользнуть из поля зрения. Один из предупредительных признаков смертельного заболевания может скрываться в том, сколько раз вы посещаете туалет.
«Каждый организм уникален. Таким образом, для регулярности стула «нормой» считается от трех раз в день до трех раз в неделю. Если вы ходите в туалет значительно больше, чем обычно, в течение трех недель, это может быть одним из ранних признаков рака кишечника. Зная кишечник, вы можете следить за изменениями цвета, консистенции и частоты», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Помимо частоты дефекации, вы также должны следить за своим фактическим стулом.
Рак кишечника часто приводит к тому, что ваш стул становится более жидким. Запор также может быть предупредительным признаком, но он менее распространен при серьезных причинах, таких как рак кишечника.
Еще одним ключевым симптомом, который может появиться в унитазе или на туалетной бумаге, является кровь. Кровь в стуле считается одним из наиболее частых признаков рака кишечника, которым страдают около 89 процентов пациентов.
Изучив 183 участника, исследовательская группа приступила к изучению основных признаков и симптомов колоректального рака и обнаружила, что ректальное кровотечение занимает первое место в списке. Еще одним признаком, который может ударить между четырьмя стенами ванной, являются тенезмы.
"Тенезм вызывает ощущение, что вам нужно опорожнить кишечник, даже если вы этого не делаете, потому что он уже пуст. Все эти признаки сигнализируют о том, что вам следует обратиться к врачу общей практики".
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