Как часто вам нужен туалет? Частый стул может быть ранним признаком рака

«Каждый организм уникален. Таким образом, для регулярности стула «нормой» считается от трех раз в день до трех раз в неделю. Если вы ходите в туалет значительно больше, чем обычно, в течение трех недель, это может быть одним из ранних признаков рака кишечника. Зная кишечник, вы можете следить за изменениями цвета, консистенции и частоты», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Тенезм вызывает ощущение, что вам нужно опорожнить кишечник, даже если вы этого не делаете, потому что он уже пуст. Все эти признаки сигнализируют о том, что вам следует обратиться к врачу общей практики".

Рак кишечника является одним из наиболее распространенных видов рака. Как и при всех формах рака, прогноз тем лучше, чем раньше он обнаружен. Однако это означает, что вам необходимо ознакомиться с привычками вашего кишечника, чтобы вы могли быстро заметить любые необычные изменения. Частота ваших походов в туалет может содержать подсказки.Наблюдение за вашими движениями кишечника может означать разницу между обнаружением рака кишечника и тем, чтобы позволить ему ускользнуть из поля зрения. Один из предупредительных признаков смертельного заболевания может скрываться в том, сколько раз вы посещаете туалет.Помимо частоты дефекации, вы также должны следить за своим фактическим стулом.Рак кишечника часто приводит к тому, что ваш стул становится более жидким. Запор также может быть предупредительным признаком, но он менее распространен при серьезных причинах, таких как рак кишечника.Еще одним ключевым симптомом, который может появиться в унитазе или на туалетной бумаге, является кровь. Кровь в стуле считается одним из наиболее частых признаков рака кишечника, которым страдают около 89 процентов пациентов.Изучив 183 участника, исследовательская группа приступила к изучению основных признаков и симптомов колоректального рака и обнаружила, что ректальное кровотечение занимает первое место в списке. Еще одним признаком, который может ударить между четырьмя стенами ванной, являются тенезмы.Ранее МедикФорум писал о полезных для здоровья жирных продуктов.

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