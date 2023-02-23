Невролог Алехина: шум в ушах - признак дефицита витамина B12





«Все витамины группы В играют ключевую роль в производстве энергии. Однако особенно важно знать о витамине B12, поскольку его можно потреблять только из источников пищи животного происхождения. Те, кто предпочитает растительную диету или диету с низким содержанием мяса, должны следить за своим уровнем B12», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Звуки, исходящие изнутри тела, а не из внешнего источника».

Некоторые витамины и минералы являются ключом к нашему здоровью и благополучию. Без определенных питательных веществ мы можем стать дефицитными и даже заболеть. Витамин B12 не является исключением.В основном содержащийся в продуктах животного происхождения, таких как мясо, сыр и яйца, витамин B12 необходим для создания здоровых эритроцитов. Эти клетки жизненно важны для транспортировки кислорода по всему телу. Таким образом, любые проблемы с этими клетками могут вызвать серьезные проблемы.Он назвал шум в ушах одним из признаков дефицита B12, о котором вы могли не знать.Исследования показали, что добавка витамина B12 может помочь пациентам, страдающим шумом в ушах.В рамках исследования 20 пациентам вводили B12 один раз в неделю в течение шести недель, а еще 20 — плацебо. Из всех пациентов у 17 уже был признан дефицит B12.Парный t-тест показал, что в группе A [группа, получавшая B12] у пациентов с дефицитом витамина B12 наблюдалось значительное улучшение среднего показателя индекса тяжести шума в ушах и визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) после терапии витамином B12.Исследование пришло к выводу, что добавка витамина B12 может быть успешной терапией для пациентов с шумом в ушах. Также предполагалось, что это связано с важностью B12 для центральной нервной системы.Ранее МедикФорум писал о фруктовом соке, который вреден для диабетиков.

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