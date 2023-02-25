Бледная кожа, плохие настроение и сон: названы скрытые признаки дефицита витамина B12

«Недостаточность витамина B12 часто встречается среди молодых людей и особенно часто – среди людей старше 60 лет. С возрастом наш организм естественным образом вырабатывает меньше желудочной кислоты и внутреннего фактора, которые необходимы для усвоения B12 из пищи», - объяснила специалист.

Витамин B12 играет важную роль в осуществлении многих функций организма, включая работу мозга. Его дефицит является серьезным нарушением, последствиями которого могут стать психоневрологические расстройства, проблемы с внешним видом – об этом в интервью изданию Express рассказала диетолог Катарина Цепинова.Также диетолог назвала скрытые признаки проблемы.Мозг и нейроны нуждаются в витамине B12, и его нехватка способствует трудностям с мышлением, концентрацией. Длительный дефицит B12 усиливает подверженность деменции, болезни Альцгеймера.Витамин B12 помогает телу метаболизировать пищу, расщеплять жиры, белки и углеводы, вырабатывать энергию. Соответственно, его дефицит провоцирует утомление и слабость, а также быстрый набор веса, трудное избавление от него.Поскольку В12 играет «огромную роль» в производстве серотонина, дефицит витамина может способствовать развитию симптомов плохого настроения, нарушениям сна, депрессии.Частые инфекции – еще один скрытый признак дефицита витамина B12. Он необходим организму для выработки лейкоцитов, обеспечивающих оптимальное функционирование иммунной системы. Чем ниже уровень B12 крови, тем хуже она отражает атаки вирусов и других патогенов.Недостаток витамина B12 может вызвать анемию, для которой характерна бледность кожи, раннее или интенсивное поседение волос. Еще одним признаком того, что телу не хватает этого важного витамина, является ухудшение состояния ногтей – они кажутся бледными, слабыми и изогнутыми.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что икота может возникать как предупреждение о развитии инсульта и рака.

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