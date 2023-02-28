Анемия: некоторые фрукты повышают выработку гемоглобина

«Анемия вызывается недостатком железа, а его усвоение усиливается аскорбиновой кислотой, всем известным витамином С. Добавление в рацион продуктов, богатых витамином С, помогает лучше усваивать железо и, в конечном итоге, позволяет повысить уровень гемоглобина», - отметила специалист.

Гемоглобин – это белок кровяных клеток эритроцитов, содержащий железо. Его основная роль заключается в том, чтобы связывать кислород из легких, а затем высвобождать его в ткани. Анемия является распространенным заболеванием крови, связанным с низкой выработкой гемоглобина.Железо, входящее в состав гемоглобина, помогает связывать кислород с молекулой гемоглобина. Затем гемоглобин переносит углекислый газ (образующийся как побочный продукт дыхания) в легкие для выдоха. Когда гемоглобин низкий, организм не получает достаточного количества кислорода, что сказывается на общем состоянии здоровья, об этом порталу «МедикФорум» рассказала врач-кардиолог Анна Панова.По словам врача, в некоторых случаях анемию можно вылечить с помощью правильного питания – при условии, что она рано диагностируется.С учетом вышесказанного, выработку гемоглобина в организме повышают некоторые фрукты, насыщенные аскорбиновой кислотой.Это один из лучших фруктов для крови, так как он богат железом, витаминами А, С и Е. Аскорбиновая кислота в гранате делает более эффективны усвоение железа.Содержит железо, фолиевую кислоту, витамин B, который необходим для производства эритроцитов.Хороший источник железа и многих других питательных веществ, необходимых для производства гемоглобина. Рекомендуется съедать одно-два яблока с кожурой в день.В них тоже присутствуют и витамин С, и железо, важное для повышения уровня гемоглобина, а также магний, который помогает управлять транспортировкой кислорода в организме.Железо не может полностью усваиваться организмом без помощи витамина С. Апельсины богаты этим витамином.В нем тоже сочетаются железо и витамин С, который в дополнение к усвоению железа также предотвращает пролиферацию проблемных эритроцитов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты вредно есть на завтрак.

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