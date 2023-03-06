Регулярное употребление орехов снижает риск развития диабета 2 типа - нутрициолог Строков

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Регулярное употребление орехов снижает риск развития диабета 2 типа - нутрициолог Строков


Они также могут снизить ваши шансы на развитие сердечных заболеваний из-за их свойств снижать уровень холестерина.


Диабет является серьезным и часто пожизненным заболеванием. Независимо от того, какой у вас тип, он вызывает повышение уровня сахара в крови. Таким образом, контроль уровня сахара в крови может помочь снизить риск заболевания, а также предотвратить потенциально опасные скачки уровня сахара в крови, если вы уже живете с ним.

Точно не известно, что вызывает диабет 1 типа, однако считается, что он вызван аутоиммунной реакцией, когда организм ошибочно атакует сам себя. Но в случае диабета 2 типа это часто связано с избыточным весом или малоподвижным образом жизни.

Поэтому врачи советуют похудеть и придерживаться здоровой сбалансированной диеты, среди прочего, чтобы снизить риск развития диабета 2 типа.


Яблоки и виноград защитят от диабета


«Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи и кешью, являются питательными продуктами, богатыми полезными для сердца ненасыщенными жирами, клетчаткой, белком, витаминами и минералами».

Нутрициолог поделился некоторыми преимуществами орехов для здоровья, связанными с диабетом.

Уменьшение воспаления


Хроническое воспаление связано с развитием многих хронических заболеваний, включая болезни сердца и диабет 2 типа.


Орехи могут быть «лекарством» от диабета


«Орехи богаты антиоксидантами, которые могут помочь уменьшить воспаление в организме».


Контролируйте уровень сахара в крови


Орехи — это пища с низким гликемическим индексом, что означает, что они перевариваются медленно и не вызывают резких скачков уровня сахара в крови.

«Это может помочь отрегулировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета 2 типа».


Управление весом


Включение таких сытных продуктов, как орехи, в здоровую диету может помочь уменьшить чувство голода и тягу к еде, способствовать контролю веса и снизить риск развития ожирения, которое является основным фактором риска как сердечно-сосудистых заболеваний, так и диабета 2 типа.

«Важно отметить, что орехи очень калорийны, поэтому лучше употреблять их в умеренных количествах».


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