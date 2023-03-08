Нутрициолог Строков: эта добавка помочь вам жить дольше - подтверждено исследованиями

«В древней индийской системе лечения травами утверждается, что несколько аюрведических препаратов обладают эффектом увеличения продолжительности жизни. Но до сих пор не было предоставлено никаких четких научных доказательств. Одним из них являются корни растения, широко известного как ашвагандха (Withania somnifera Dunal), которое, как предполагается, обладает множеством полезных эффектов, включая долгую жизнь», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Исследователи использовали дикий тип c. elegans и червей-мутантов и проанализировали их продолжительность жизни в экстракте ашваганды, нанесенном на чашки с бактериальными газонами. Было показано, что экстракт продлевает жизнь червей-мутантов на 20 процентов».

По мере того, как медицина, здравоохранение и технологии улучшались с годами, увеличивалась и продолжительность жизни. В настоящее время прогнозируется, что средний человек в Великобритании проживет около 80 лет, однако это по-прежнему зависит от ряда факторов. Но есть одна древняя лекарственная трава, которая, как считается, обладает продлевающими жизнь свойствами.Ашваганда — кустарник, произрастающий в Индии, на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки. На протяжении тысячелетий экстракт растения использовался для снятия стресса и повышения энергии. Тем не менее, также считается, что это может помочь увеличить продолжительность жизни.Исследование проверило эту теорию на червях.В рамках исследования команда оценила как экстракт корня, так и его очищенные ингредиенты на caenorhabditis elegans — типе червей, а также на мутантных червях.Исследование пришло к выводу: «Как ни странно, хотя на червей дикого типа не было никакого эффекта, мутант человеческого никотинового ацетилхолинового рецептора показал увеличение продолжительности жизни примерно на 20 процентов при обработке очищенными ингредиентами.Ашваганда, одна из древнейших пищевых добавок для долголетия, действительно продлевает жизнь c. Элеганс.Ранее МедикФорум писал о пользе чернослива.

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