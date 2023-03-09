Симптом инсульта, который люди замечают при пробуждении утром - невролог Алехина

«Людей с глазным инсультом обычно мало предупреждают. Большинство людей с глазным инсультом замечают потерю зрения в одном глазу после пробуждения утром без боли. Некоторые люди замечают в своем зрении темную область или тень, которая влияет на верхнюю или нижнюю половину их поля зрения. Другие симптомы включают потерю визуального контраста и светочувствительности», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Внезапная остановка притока крови к мозгу может проявляться одним из нескольких способов, в зависимости от того, какая часть органа поражена. Иногда кровоснабжение глаз прекращается, вызывая глазной инсульт. Хотя это состояние поддается лечению, если оно диагностировано на ранней стадии, оно может предвещать более серьезный инсульт.Появляется все больше доказательств того, что раннее повреждение крошечных кровеносных сосудов, ведущих к глазам, может предсказать приближающееся сердечно-сосудистое заболевание.Иногда эти блокировки вызывают внезапные изменения зрения, такие как нечеткость, темные области или тени.Окулярные (глазные) инсульты могут предвещать более серьезный инсульт. Когда происходит глазной инсульт, это почти всегда происходит только в одном из глаз.К счастью, зрение возвращается в 80% случаев при менее серьезной закупорке мелких артерий. Однако это состояние остается опасным, так как отсутствие притока крови к тканям, расположенным в передней части зрительного нерва, может иметь тяжелые последствия для зрения, если лечение будет отложено.Зрительный нерв передает сигналы в мозг и несет миллионы нервных волокон и кровеносных сосудов. Когда он становится полностью отрезанным от снабжения питательными веществами и кислородом, повреждается нервная ткань, что может привести к потере зрения.У некоторых людей может быть более высокий риск заболевания из-за формы их дисков. Это связано с тем, что нервные волокна, идущие к мозгу и вниз по зрительному нерву, должны войти в глаз через отверстие, известное как зрительное отверстие. Если отверстие человека меньше среднего, это может привести к переполнению зрительных нервов.Ранее МедикФорум писал о признаках больной печени.

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