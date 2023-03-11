2 неприятных ощущения при мочеиспускании, которые сигнализируют о раке

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2 неприятных ощущения при мочеиспускании, которые сигнализируют о раке


Рак — сложное заболевание, связанное с большим количеством клинических проявлений, многие из которых проявляются в туалете.


Исследователи сделали огромный шаг вперед, чтобы улучшить диагностику и лечение рака, и повышение осведомленности общественности о признаках стало ключом к этому прогрессу. Некоторые формы рака характеризуются изменением цвета или консистенции мочи. Реже поражаются также ощущения при мочеиспускании.

Наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря является появление крови в моче, известное как гематурия.

«Около 80 из 100 человек с раком мочевого пузыря имеют кровь в моче», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Во многих случаях также сообщалось об изменениях частоты или срочности мочеиспускания. Реже пациенты жалуются на боль и жжение при мочеиспускании, но гораздо чаще эти симптомы вызваны другими состояниями.


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Например, такие симптомы, как дурно пахнущая моча, как правило, указывают на то, что причина бактериальная, а не раковая. Часто основной причиной жжения при мочеиспускании является бактериальная инфекция мочевыводящих путей, «особенно если в моче нет крови».

В качестве альтернативы, однако, причиной симптомов может быть рост раковых клеток в слизистой оболочке мочевого пузыря. Мочеиспускание может вызвать раздражение клеток, которые собрались вместе, образуя опухоли в мочевом пузыре.


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"Ощущение жжения во время мочеиспускания может быть менее распространенным признаком рака мочевого пузыря, поэтому важно следить за другими признаками".

Пациенты также сообщают:
  • Частое мочеиспускание
  • Чувство потребности мочиться много раз в течение ночи
  • Чувство потребности в мочеиспускании, но неспособность мочиться
  • Боль в пояснице с одной стороны тела
Важно немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете жжение или боль, если у них действительно есть более серьезная причина.

«Поговорите со своим лечащим врачом, если вы испытываете боль или жжение при мочеиспускании, особенно если вы также заметили кровь в моче».


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