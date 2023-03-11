2 неприятных ощущения при мочеиспускании, которые сигнализируют о раке

«Около 80 из 100 человек с раком мочевого пузыря имеют кровь в моче», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Ощущение жжения во время мочеиспускания может быть менее распространенным признаком рака мочевого пузыря, поэтому важно следить за другими признаками".

Частое мочеиспускание

Чувство потребности мочиться много раз в течение ночи

Чувство потребности в мочеиспускании, но неспособность мочиться

Боль в пояснице с одной стороны тела

«Поговорите со своим лечащим врачом, если вы испытываете боль или жжение при мочеиспускании, особенно если вы также заметили кровь в моче».

Исследователи сделали огромный шаг вперед, чтобы улучшить диагностику и лечение рака, и повышение осведомленности общественности о признаках стало ключом к этому прогрессу. Некоторые формы рака характеризуются изменением цвета или консистенции мочи. Реже поражаются также ощущения при мочеиспускании.Наиболее распространенным симптомом рака мочевого пузыря является появление крови в моче, известное как гематурия.Во многих случаях также сообщалось об изменениях частоты или срочности мочеиспускания. Реже пациенты жалуются на боль и жжение при мочеиспускании, но гораздо чаще эти симптомы вызваны другими состояниями.Например, такие симптомы, как дурно пахнущая моча, как правило, указывают на то, что причина бактериальная, а не раковая. Часто основной причиной жжения при мочеиспускании является бактериальная инфекция мочевыводящих путей,В качестве альтернативы, однако, причиной симптомов может быть рост раковых клеток в слизистой оболочке мочевого пузыря. Мочеиспускание может вызвать раздражение клеток, которые собрались вместе, образуя опухоли в мочевом пузыре.Важно немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете жжение или боль, если у них действительно есть более серьезная причина.Ранее МедикФорум писал о том, как могут болеть почки.

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