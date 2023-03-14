Гемианопсия — проблема со зрением, которая возникает после инсульта

«Гемианопия означает потерю левой или правой половины поля зрения обоих глаз. Это наиболее распространенный тип. Гемианопия — это потеря половины вашего поля зрения. Это может означать, что вы не можете видеть ни влево, ни вправо от центра вашего поля зрения обоими глазами. Если у вас случился инсульт с одной стороны мозга, у вас может развиться потеря поля с противоположной стороны. Например, если инсульт затронул правую часть вашего мозга, это может повлиять на левостороннее зрение каждого глаза», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Проблемы, вызванные гемианопсией





Инсульты являются серьезными и опасными для жизни состояниями, требующими неотложной медицинской помощи. Они возникают, когда кровоснабжение участка мозга временно прекращается. Это может быть связано с разрывом кровеносного сосуда или, в большинстве случаев, сгустком крови, вызывающим закупорку.Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем лучше будет его восстановление после инсульта. Некоторые проблемы могут сохраняться некоторое время после события. Во время инсульта у человека могут возникнуть проблемы со зрением, в том числе внезапная потеря или размытость.У двух третей выживших после инсульта сохраняются проблемы со зрением. Одной из таких проблем со зрением является гемианопсия, которая также известна как гомонимная гемианопсия.Хотя гемианопсия не влияет на все ваше зрение, она все же может вызывать проблемы в повседневной жизни, такие как поиск вещей, преодоление пробок на улице или дезориентация в людных местах, таких как супермаркеты.Чтение также может быть очень разочаровывающим опытом при гемианопсии, поскольку слова и предложения исчезают, когда они находятся в отсутствующем поле зрения.Ранее МедикФорум писал о пользе отвара шиповника.

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