5 признаков «опасного для жизни» рубцевания печени — гематолог Южнова

"Ваша печень может продолжать работать, даже если у вас цирроз печени. Однако цирроз может в конечном итоге привести к печеночной недостаточности, и вы можете получить серьезные осложнения, которые могут быть опасными для жизни». Некоторые из этих серьезных осложнений включают рак печени.

Хотя цирроз может быть очень серьезным, лечение может остановить его ухудшение", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

Чувствовать себя очень усталым и слабым

Чувство тошноты

Потеря аппетита

Потеря веса и мышечной массы

Появление красных пятен на ладонях и мелких паукообразных кровеносных сосудов на коже (паутинообразные ангиомы) выше уровня талии

По оценкам, каждый третий человек находится на ранних стадиях неалкогольной жировой болезни печени, или сокращенно НАЖБП. НАЖБП — это общий термин для множества состояний, которые имеют одну общую черту — накопление жира в печени. Вызывает тревогу тот факт, что последняя стадия НАЖБП может вызвать потенциально «опасное для жизни» рубцевание печени.Симптомы не всегда появляются на ранних стадиях неалкогольной жировой болезни печени.Пациенты часто узнают только тогда, когда их проверяют на что-то другое, что их печень захвачена жиром. НАЖБП может вызвать появление некоторых признаков по мере ее прогрессирования. Этот тип заболевания печени развивается в четыре основных этапа, последний из которых известен как цирроз.Цирроз печени возникает после многих лет воспаления и приводит к тому, что ваша печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой.Невылеченный цирроз может прогрессировать дальше и вызывать такие проблемы, как пожелтение кожи и белков глаз (желтуха) или даже рвота кровью.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.

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