Желтуха сигнализирует о необратимой жировой болезни печени

"К сожалению «лекарства от этой самой запущенной стадии повреждения нет». Цирроз возникает после многих лет воспаления и приводит к тому, что ваша печень сжимается, становится рубцовой и шероховатой. Что еще хуже, это повреждение может быть необратимым и привести к печеночной недостаточности и раку. Один из тревожных симптомов этого необратимого состояния можно заметить на коже и в глазах — желтуха", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"Ваша кожа также может стать сильно и неконтролируемо зудящей", - добавляет гепатолог.

Неалкогольная жировая болезнь печени развивается в четыре основные стадии, последняя стадия известна как цирроз.Желтуха описывает пожелтение кожи и белков глаз. Этот желтый оттенок вызван накоплением в организме желтого вещества, называемого билирубином.Ваша печень использует билирубин для производства желчи, жидкости, которая помогает вам переваривать пищу. Здоровая печень способна удалить большую часть билирубина из вашего тела.Однако повреждение печени может привести к накоплению билирубина в крови. Помимо пожелтения кожи и глаз, ваша моча также может стать темной, а стул — цвета глины. Эти два предупреждающих знака также вызваны избытком билирубина.Ранее МедикФорум писал о специях, которые полезны для печени.

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