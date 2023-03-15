Как повысить иммунитет и избежать простуды - 7 советов терапевта Андреевой

Выспаться

«Чрезвычайно важно высыпаться (семь и более часов в сутки), особенно если вы подверглись воздействию микробов или вируса. Когда вы не высыпаетесь, ваши иммунные клетки снижаются, повышая восприимчивость к болезням. Чтобы улучшить свой сон, попробуйте спать в полностью темной комнате, используя маску для сна или ложитесь спать в одно и то же время каждую ночь»., - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Ешьте "радугу"

"Листовые зеленые овощи, такие как капуста и шпинат, являются отличными источниками витаминов, которые, как было показано, играют важную роль в регуляции иммунитета".

Соблюдайте правила гигиены носа

Старайтесь поддерживать уровень упражнений на высоком уровне

«Хотя упражнения могут быть последним, чем вы хотите заниматься, особенно когда вы чувствуете приближение простуды; простая 30–45-минутная прогулка может помочь поддержать вашу иммунную систему».

Чаще мойте руки

Даже приближаясь к весне, мы можем оставаться восприимчивыми к зимним болезням, таким как простуда и грипп. Несмотря на то, что существуют лекарства, которые помогут вам выздороветь от таких болезней, есть также простые меры, которые вы можете предпринять, чтобы оставаться здоровым.Сокращение времени перед сном также может помочь, поскольку синий свет, излучаемый экранами, может нарушить ваш циркадный ритм.Преимущества здорового питания имеют далеко идущие последствия и включают в себя поддержку вашей иммунной системы. Употребление в пищу фруктов и овощей разных цветов гарантирует, что организм насыщается необходимыми питательными веществами.Не менее важно, если не больше, в первую очередь остановить проникновение микробов в ваш организм. Нос является одной из первых линий защиты нашей иммунной системы, и хорошая гигиена носа может помочь сохранить ваши пазухи чистыми, что сделает вас менее уязвимыми для инфекций и вирусов.Это кажется очевидным, но мытье рук перед выполнением любых действий, связанных с контактом рук с глазами или ртом, является одним из самых важных шагов, чтобы избежать простуды.Ранее МедикФорум писал о вреде колбасы.

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