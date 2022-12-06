3 лайфхака, которые помогут уснуть, если у вас простуда, грипп или ковид

«Бывает очень сложно заснуть, когда вы чувствуете себя неважно. Симптомы простуды и гриппа могут не давать вам спать по ночам, а из-за недостатка сна мы можем чувствовать себя еще хуже на следующий день. Такие вещи, как приподнятие головы с подушками и теплый напиток перед сном, поможет облегчить некоторые симптомы, и лучше выспаться ночью», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

Пейте теплый напиток перед сном

Поднимите голову с помощью подушек

Используйте ментоловые растирания

Многие из нас не могут уснуть в определенные периоды жизни по разным причинам. А по мере того, как погода становится холоднее, дополнительная проблема борьбы с зимними болезнями может нанести ущерб нашему режиму сна. Однако есть способы улучшить сон, несмотря на симптомы, вызванные простудой или гриппом.Попробуйте выпить теплый напиток примерно за полтора часа до сна, это поможет успокоить боль в горле и ослабит заложенность носа. Такие вещи, как имбирный чай и горячая вода с лимоном или медом, являются хорошими вариантами.Когда вы лежите полностью горизонтально, в горле скапливается слизь, что и вызывает кашель по ночам. Чтобы этого не произошло, обопритесь на две подушки.Не используйте слишком много подушек, так как это может вызвать нагрузку на шею. Поддерживайте в комнате постоянную температуру. Температура в комнате является ключевым фактором в том, насколько хорошо мы спим. Оптимальная температура составляет около 19°C, поэтому важно ее придерживаться.Ментоловые растирания не могут избавиться от заложенности носа, но они хороши для временного облегчения, которое может быть полезно, когда вы пытаетесь заснуть. Просто аккуратно нанесите большое количество на шею и грудь перед сном.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые нельзя есть при простуде.

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