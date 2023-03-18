Гипотиреоз может повредить нервы и вызвать потерю обоняния - эндокринолог Гуреева
Обонятельные изменения из-за гипотиреоза могут сигнализировать о повреждении нерва.
Щитовидная железа — это железа в форме бабочки, которая находится над ключицами и регулирует выработку нужных гормонов. Его роль является центральной для нескольких основных функций организма, включая сердцебиение, дыхание и обмен веществ. При нарушении ее функционирования может пострадать нервная система, вызывая изменения в восприятии запахов человеком.
Некоторые телесные изменения, связанные с плохим состоянием щитовидной железы, происходят в носовой полости.
«Связь между щитовидной железой и носовой полостью реальна, а не просто случайна. Это неоднократно подтверждалось различными следователями», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Люди с больной щитовидной железой могут заметить физические изменения во внешнем виде своего носа, который может увеличиться.
«Недостаток гормонов щитовидной железы из-за гипотиреоза приводит к воспалению и накоплению жидкости в слизистых железах, вызывая их отек».
Имеются данные о том, что организм может также производить больше соединительной ткани, известной как хрящ, внутри носовой полости. Известно, что помимо изменений в строении носа у человека страдает обоняние.
«Дефекты обоняния являются обычными клиническими отклонениями при первичном гипотиреозе, поскольку предполагают, что эти дефекты могут способствовать часто наблюдаемому недостатку еды».
Понятно, что это состояние может значительно влиять на восприятие запаха, ослабляя или даже полностью подавляя его. Возникновение этих неврологических симптомов должно быть связано с повреждением нервной системы.
Задержка жидкости, вызванная гипотиреозом, может происходить за счет давления на периферические нервы. Может развиться периферическая невропатия, которая является одной из наиболее вероятных причин нарушения обоняния.
Ранее МедикФорум писал о пользе клюквы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий