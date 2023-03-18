Гипотиреоз может повредить нервы и вызвать потерю обоняния - эндокринолог Гуреева

«Связь между щитовидной железой и носовой полостью реальна, а не просто случайна. Это неоднократно подтверждалось различными следователями», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Недостаток гормонов щитовидной железы из-за гипотиреоза приводит к воспалению и накоплению жидкости в слизистых железах, вызывая их отек».

«Дефекты обоняния являются обычными клиническими отклонениями при первичном гипотиреозе, поскольку предполагают, что эти дефекты могут способствовать часто наблюдаемому недостатку еды».

Щитовидная железа — это железа в форме бабочки, которая находится над ключицами и регулирует выработку нужных гормонов. Его роль является центральной для нескольких основных функций организма, включая сердцебиение, дыхание и обмен веществ. При нарушении ее функционирования может пострадать нервная система, вызывая изменения в восприятии запахов человеком.Некоторые телесные изменения, связанные с плохим состоянием щитовидной железы, происходят в носовой полости.Люди с больной щитовидной железой могут заметить физические изменения во внешнем виде своего носа, который может увеличиться.Имеются данные о том, что организм может также производить больше соединительной ткани, известной как хрящ, внутри носовой полости. Известно, что помимо изменений в строении носа у человека страдает обоняние.Понятно, что это состояние может значительно влиять на восприятие запаха, ослабляя или даже полностью подавляя его. Возникновение этих неврологических симптомов должно быть связано с повреждением нервной системы.Задержка жидкости, вызванная гипотиреозом, может происходить за счет давления на периферические нервы. Может развиться периферическая невропатия, которая является одной из наиболее вероятных причин нарушения обоняния.Ранее МедикФорум писал о пользе клюквы.

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