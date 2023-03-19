Низкий уровень витамина B12 может постепенно влиять на ногти — явный признак

«Он заметил иссиня-черную пигментацию всех ногтей на руках и ногах. Пигментация была более заметной на ногтях, особенно на ногтях больших пальцев», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Изменения ногтей включают коричневатую пигментацию, продольные полосы гиперпигментации и синевато-черный пигмент всех ногтей с поперечными продольными гиперпигментированными полосами и полностью синие ногти".

Витамин В12 жизненно необходим для ряда процессов, в том числе для синтеза эритроцитов и функционирования нервной системы. Поскольку организм не производит его сам по себе, он должен поступать с животными белками. Когда организм не получает нужного количества, может нарушаться синтез клеток, содержащих пигмент.Дефицит витамина B12 может вызвать несколько изменений текстуры и внешнего вида ногтей, некоторые из которых имитируют пигментацию Аддисона. Гиперпигментация ногтевого ложа, наблюдаемая у пациентов с низким уровнем B12, обычно имеет сине-черный цвет.В медицинском отчете описывалась гиперпигментация как одна из основных жалоб 12-летнего ребенка, страдающего от субоптимального уровня B12. У мальчика прогрессирующее потемнение ногтей на руках и ногах в течение трех месяцев.Одно примечательное наблюдение, сделанное в отчете, заключалось в том, что пигментация ногтей чаще встречается у пациентов с более темной кожей. Причиной этого, вероятно, является снижение уровня глутатиона, что приводит к растормаживанию тирозиназы.Последний является ферментом меланогенеза, который может привести к увеличению синтеза меланина. К счастью, у пациентов с гиперпигментацией симптомы исчезают после внутримышечного введения цианокобаламина.Ранее МедикФорум писал о хлебе, который можно диабетикам.

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