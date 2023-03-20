Гепатолог Южнова: чеснок вызывает значительные улучшения при жировой болезни печени

"Обладая антиоксидантными и антибиотическими свойствами, это острое растение обладает впечатляющими свойствами для здоровья. Новые данные также свидетельствуют о том, что чеснок и его биологически активные компоненты могут помочь смягчить простой жировой гепатоз", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

"После соблюдения этого режима около 51,1 процента добровольцев в группе, принимавшей чеснок, заметили улучшение жировой дистрофии печени по сравнению с группой, принимавшей плацебо".

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) может перейти в серьезную стадию, когда рубцовая ткань препятствует нормальной работе органа, если ее не лечить. Это известно как цирроз, который может стать опасным для жизни. Поэтому крайне важно держать жирную печень под контролем. К счастью, исследования показывают, что чеснок может делать это с удовольствием.Независимо от того, используете ли вы его в качестве основы для соуса для пасты или натираете им тосты, чеснок предлагает больше, чем пикантный вкус.Также известный как стеатоз, простой жировой гепатоз представляет собой практически безвредное скопление жира в конусообразном органе.В то время как эта стадия жировой болезни печени обычно безвредна, НАЖБП может прогрессировать вплоть до серьезного цирроза, который может оставить вашу печень рубцовой и шероховатой.Включая 110 пациентов с НАЖБП с ультразвуковым диагнозом, участникам случайным образом назначали либо 800 мг чеснока, либо плацебо в течение 15 недель.Более того, острое растение также привело к снижению веса и уровня холестерина. Исследователи пришли к выводу, что чесночный порошок вызывает «значительное улучшение» у пациентов с ожирением печени.Ранее МедикФорум писал о психологическом воздействии сыра.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.