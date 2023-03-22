Куркума помогает уменьшить жир на животе - нутрициолог Строков

«Гормональный дисбаланс является одной из основных причин висцерального жира у женщин. Высокий уровень эстрогена может привести к резистентности к инсулину, что вызывает опасный избыток жира вокруг живота. Добавление в блюда целебных гормонов трав, таких как куркума, имбирь, орегано и петрушка, будет способствовать внутреннему балансирующему эффекту, ускорению метаболизма и снижению веса», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Ученые обнаружили, что потребление куркумина среди пациентов с метаболическим синдромом и связанными с ним расстройствами коррелировало со значительным снижением индекса массы тела, веса, окружности талии и уровня лептина [гормона, высвобождаемого из жировых клеток] и значительное увеличение уровня адипонектина, но не повлияло на соотношение бедер».

Висцеральный жир хранится глубоко внутри живота, а это означает, что трудно понять, сколько у вас его. Определенное количество необходимо для защиты и изоляции жизненно важных органов. Однако чрезмерное употребление алкоголя связано с рядом серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа, болезни сердца и даже рак.Диета является одним из факторов, влияющих на то, сколько у вас висцерального жира. Некоторые продукты могут привести к тому, что у вас будет слишком много висцерального жира, в то время как другие могут помочь уменьшить его.Одним из таких способов является добавление определенных трав в ваши блюда.Эти утверждения были подтверждены различными исследованиями.Анализируется влияние куркумина — пигмента, содержащегося в куркуме, — на потерю веса.В целом, текущий метаанализ показал, что потребление имбиря снижает массу тела, соотношение талии и бедер, соотношение бедер, уровень глюкозы натощак и HOMA-IR, а также повышает липопротеин-холестерин высокой плотности [«хороший» холестерин], но не не влияет на уровень инсулина, индекса массы тела, триглицеридов, общего холестерина и липопротеинов низкой плотности [«плохого» холестерина].Ранее МедикФорум писал о полезных продуктах с магнием.

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