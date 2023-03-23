Обезвоживание так же вредно для вен, как курение — сколько воды нужно, чтобы избежать инсульта

"Употребление не менее пяти стаканов воды необходимо для снижения риска инсульта на 53 процента. Это не только может защитить от этого состояния, но также может улучшить исход человека в случае инсульта", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Обезвоживание, по-видимому, часто встречается у госпитализированных пациентов с инсультом и связано с тяжелым инсультом и плохими исходами при выписке из больницы».

"Это не только дает возможность для образования тромбов, но также может замедлить кровоток. В результате кровь может скапливаться в заблокированных или суженных кровеносных сосудах и вызывать инсульт".

Исследователи определили несколько предотвратимых факторов риска этого состояния. Их результаты показывают, что большое количество пациентов поступает в больницу с обезвоживанием.Предупредительные признаки обезвоживания включают слабость, низкое кровяное давление, головокружение, спутанность сознания или темный цвет мочи. Минимальное количество воды, необходимое человеку, чтобы избежать этих признаков, составляет от четырех до шести чашек воды в день.Исследование показало, что обезвоженные пациенты почти в четыре раза чаще страдали от худших результатов по сравнению с адекватно обезвоженными пациентами.Сосредоточение внимания на вмешательствах, направленных на снижение частоты и продолжительности обезвоживания, может улучшить результаты лечения пациентов после инсульта.Уровень гидратации — даже легкое обезвоживание у здоровых молодых мужчин — может играть роль в сердечно-сосудистом риске человека. Эффекты уровня гидратации были наиболее очевидны в эндотелиальных функциях кровеносных сосудов. Это играет решающую роль в здоровье сердечно-сосудистой системы.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые мешают засыпанию.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.