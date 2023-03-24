Невролог Алехина: неспособность различать прошлое и настоящее сигнализирует о слабоумии

«Хотя многие люди могут зайти в комнату и забыть, что они там делали, это на гораздо более продвинутом уровне. Например, пожилой член вашей семьи может заблудиться на улице, по которой он ходил всю свою жизнь, и изо всех сил пытаться найти дорогу домой. С другой стороны, ваш любимый человек может запутаться во времени, будучи не в состоянии отличить свое прошлое от настоящего. Это может включать путаницу членов семьи с людьми из их прошлого, такими как их собственные родители, и попытки вспомнить людей из их настоящего, таких как их внуки»., - говорит врач

Постоянно терять вещи

Сложность фокусировки

Деменция – это синдром, связанный с прогрессирующим угасанием головного мозга. Наиболее часто поражающие пожилых людей, его симптомы также могут быть ошибочно приняты за стандартные проблемы с памятью с возрастом. Тем не менее, некоторые проблемы с памятью должны бить тревогу, поскольку являются чем-то более серьезным.Хотя лекарства от деменции пока нет, существуют методы лечения, которые могут помочь людям, страдающим этим заболеванием. О некоторых симптомах, на которые следует обратить внимание. Он объяснил, что одним из «тревожных» признаков является «путаница во времени и месте».Это включает в себя неспособность отличить прошлое от настоящего.Невролог поделилась другими признаками, на которые стоит обратить внимание.Каждый может забыть, куда он положил ключи по случайному случаю, но если ваш близкий обнаружит, что он регулярно теряет вещи, это может быть ранним признаком слабоумия.Например, это может быть постоянная потеря очков или поиск предметов в странных местах, таких как пульт от телевизора в холодильнике или продукты питания в чистящих средствах.Те, кто страдает ранней деменцией, часто не могут сконцентрироваться или сосредоточиться на задачах, требующих организации и планирования.Болезнь Альцгеймера, вызывающая деменцию, влияет на гиппокамп, который контролирует новое обучение и воспоминания. Когда это нарушается, может быть намного труднее сосредоточиться.Ранее МедикФорум писал о пользе вишневого сока.

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