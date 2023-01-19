2 изменения в привычках питания, которые говорят о деменции

"Изменения аппетита могут сигнализировать о слабоумии. Есть больше или меньше, чем обычно или потеря интереса к еде в качестве симптомов, на которые следует обратить внимание", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Другие симптомы

«Изменения в режиме сна — сон больше или меньше обычного, нарушения сна. Изменения в личной гигиене — пренебрежение личной гигиеной, например, отказ от купания или чистки зубов. Изменения в подвижности — затруднения при ходьбе или подъеме по лестнице, тремор или неуклюжесть».

Деменция — это синдром, связанный с прогрессирующим ухудшением состояния головного мозга. Обычно это влияет на память и поведение. Хотя лекарства нет, существуют методы лечения, помогающие облегчить симптомы.Поэтому важно как можно раньше обнаружить симптомы у близкого человека. Поскольку риск слабоумия увеличивается с возрастом, многие люди, как правило, в первую очередь обращают внимание на проблемы с памятью.Есть несколько симптомов слабоумия, на которые следует обратить внимание у пожилого члена семьи. Потеря памяти — трудности с запоминанием недавно изученной информации или событий, забывание имен людей или знакомых мест. Трудности в общении — трудности с поиском нужных слов, трудности с тем, чтобы следить за беседой или присоединяться к ней.Дезориентация — заблудиться в знакомых местах, не зная, какой сегодня день или какое сейчас время года. Изменения в настроении или поведении — перепады настроения, тревога, паранойя или агрессивность. Трудности с задачами — трудности с планированием или выполнением знакомых задач, таких как одевание или приготовление еды.Есть также некоторые менее известные симптомы деменции, о которых вам следует знать.Ранее МедикФорум писал о генетическом секрете долголетия.

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