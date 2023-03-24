Психиатр Сысоева: игнорирование повседневных дел может говорить о депрессии
Врач-психиатр Вероника Сысоева назвала признаки депрессии, позволяющие диагностировать ее самостоятельно.
Психиатр Сысоева рассказала в интервью, что депрессия лишает человека мотивации выполнять социальные функции. Например, говорить об этом психическом расстройстве может игнорирование повседневных дел – человек больше не видит смысла заниматься ими или ему недостает энергии.
«Отсутствие сил и желания выполнять свои обычные социальные роли – ходить на работу, учебу, готовить еду и делать иные привычные дела – является одним из признаков депрессии», - сообщила медик порталу «Ридус».
Кроме того, депрессия проявляется в отношении к своему внешнему виду. Например, человеку становится безразлично, что у него давно не мыта голова, он начинает одеваться более небрежно или неряшливо, не интересуется аксессуарами. Женщины могут игнорировать маникюр, макияж.
Также о депрессии часто говорит пренебрежение социальными контактами.
«Характерной чертой становится избегание общения с любимыми людьми, членами семьи, друзьями без видимого конфликта. Человек стремится к отчуждению. У него просто нет энергии больше ни на что», - отметила Вероника Сысоева.
Помимо этого клиническая депрессия проявляется в нарушении сна, которое может принимать форму бессонницы или, наоборот, чрезмерной сонливости.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит гормона сна мелатонина может вызывать развитие рака.
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Вероника Сысоева
Здоровье
врач-психиатр кандидат медицинских наук
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