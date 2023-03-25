Диетолог Пономарева: лучшее оружие долголетия — есть 30 растительных продуктов в неделю

"Здоровое питание — это одно из лучших орудий, которое у нас есть, чтобы бороться с болезнями и продлевать жизнь человека. Золотое правило заключается в том, чтобы еженедельно включать в свой рацион до 30 различных растительных продуктов. Не менее важно ограничить потребление соли, следить за потреблением насыщенных жиров и оставаться в пределах рекомендуемого лимита алкоголя", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, форель, сардина или сардины, также богата длинноцепочечными полиненасыщенными жирами, называемыми жирами омега-3, которые помогают сердцу нормально работать и поддерживать нормальное кровяное давление».





Нет никаких сомнений в том, что овощи являются основой здорового питания, но остаются вопросы о важности их количества и разнообразия. По словам диетолога, для долгой жизни необходимо большее разнообразие овощей и фруктов. Для улучшения здоровья кишечника, иммунитета и настроения эксперт рекомендует употреблять не менее 30 различных растительных продуктов в неделю.Растительная пища богата антиоксидантами, которые могут противостоять окислительному стрессу. Растительные продукты, такие как фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые, орехи и семена, содержат ценную смесь витаминов, минералов, растворимой клетчатки и полезных растительных соединений.Еженедельное потребление рыбы населением не соответствует также рекомендуемому количеству. Белая или жирная рыба является отличным источником белка и содержит множество различных витаминов, таких как витамины А и D, а также минералы, такие как кальций, цинк, железо и йод, которых многие из нас не получают в достаточном количестве.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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