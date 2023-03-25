Вы сдерживаете чихание? Врач предупреждает о 3 причинах, почему это делать нельзя

«Аневризма головного мозга представляет собой мельчайший баллон из-за локальной слабости стенки артерии головного мозга. Это врожденные аномалии, обычно присутствующие с рождения, большинство людей не знают, что они у них есть, пока, что необычно, они не лопнут. Слабость стенки артерии и/или аневризмы может лопнуть, если артериальное давление повысится и вызовет кровоизлияние в головной мозг», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Третьей важной причиной, по которой следует избегать чихания, является риск острого синусита. Это может произойти, если повышение давления вызывает инфекцию в околоносовые пазухи, что может привести к инфекции".

Тело чихает, чтобы удалить раздражители из полости носа и восстановить среду внутри носа, но дыхательный рефлекс небезопасен. Случаи кровоизлияния в мозг и разрыва барабанной перепонки широко описаны в медицинской литературе, в основном из-за резкого повышения давления при изгнании воздуха. По словам врача, сдерживание чихания может повысить риск трех опасных осложнений.Во время чихания в организме происходит резкое повышение давления в носовых пазухах, носовой полости и глотке.Однако сдерживание дыхательного рефлекса приводит к дальнейшему увеличению этого давления, подвергая риску кровеносные сосуды. Чих может быть достаточно сильным, чтобы вызвать разрыв аневризмы головного мозга.Когда его спросили, опасно ли сдерживать чихание, Захарова назвала 3 причины, почему это так.Во-первых, как описано выше, задержка чихания может вызвать резкое повышение артериального давления с потенциальными последствиями.Во-вторых, поскольку давление воздуха в задней части носа повышается при задержке чихания, существует риск попадания слизи и инфекции в среднее ухо.Это может вызвать острую глухоту, инфекцию (средний отит) или даже разрыв барабанной перепонки в чрезмерных обстоятельствах, отметила Захарова.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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