Нутрициолог Строков: противораковая куркума увеличивает продолжительность жизни

«Существует так много причуд и тенденций, напитков и продуктов питания в причудливых бутылках или упаковках, которые делают смелые заявления, которые, как правило, необоснованны и не имеют научной основы или ценности. Однако неоднократно подтверждалось, что существуют простые и натуральные продукты, которые могут помочь нам жить дольше», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

«Полифенолы в куркуме уменьшают воспаление, помогают похудеть, улучшают настроение, удлиняют теломеры, стимулируют процессы восстановления ДНК, замедляют старение мозга, помогают сбалансировать уровень сахара в крови и стимулируют антиоксиданты печени».

Путь к долгой здоровой жизни наполнен неопределенностью, потому что хронические заболевания часто подстерегают на каждом углу. Исследования продолжают показывать, что выбор здорового питания может иметь большое значение. Нутрициолог поделился, что куркума может быть «дешевым и простым» способом увеличить продолжительность жизни на несколько лет.Одна дешевая и простая специя, которая может продлить вам жизнь на несколько лет, — это куркума. Независимо от того, используете ли вы ее в качестве основного ингредиента в своем карри или пьете в латте, куркума предлагает больше, чем приятный землистый вкус.От «противораковых эффектов» до «противовоспалительных» свойств куркума обеспечивает целый ряд преимуществ для здоровья. Например, исследования показали, что специя может уменьшить распространение рака и способствовать гибели раковых клеток.Специя содержит антиоксиданты, известные как полифенолы, которые могут помочь заложить основу для долголетия.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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