Прослушивание любимой песни делает лекарства более эффективными

«Музыкальные вмешательства подобны лекарствам, отпускаемым без рецепта. Вам не нужен врач, чтобы прописать их. Боль и беспокойство являются неврологическими явлениями и интерпретируются мозгом как состояние», - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Когда мы слушаем музыку, наш мозг запускает всевозможные нейроны. Серотонин является основным нейротрансмиттером, который вызывает тошноту, вызванную химиотерапией. У пациентов, которые слушали приятную музыку, наблюдался самый низкий уровень высвобождения серотонина, что указывает на то, что серотонин оставался в тромбоцитах крови и не распространялся по всему телу".

Независимо от того, являетесь ли вы страстным поклонником одного жанра или любите разнообразную музыку, прослушивание любимой песни может дать вам больше, чем просто поднять настроение. Новые исследования показывают, что музыка также может сделать лекарства более эффективными.Согласно исследованию прослушивание музыки, которая вам нравится, может предложить больше, чем приятное времяпрепровождение. Ученые обнаружили, что вмешательства, связанные с прослушиванием музыки, также могут влиять на эффективность лекарств.Тошнота, вызванная химиотерапией, — это не заболевание желудка, а неврологическое состояние.Изучив 12 пациентов, проходящих химиотерапию, небольшое пилотное исследование попросило участников слушать свою любимую музыку в течение 30 минут каждый раз, когда они принимали лекарства от тошноты. Добровольцы также повторяли музыкальное вмешательство каждый раз, когда в течение пяти дней после химиотерапии появлялась тошнота.Результаты показали снижение оценок тяжести тошноты у пациентов, а также дискомфорта от тошноты.Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо на завтрак.

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