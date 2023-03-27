Нутрициолог Строков назвал комбинацию добавок, которая облегчает боль при артрите

"Каждый из них представляет собой соединение, встречающееся в природе в здоровом хряще. Хотя их можно принимать отдельно, обычно их можно найти в виде комбинированной добавки. Вместе они в основном используются больными остеоартритом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

"Глюкозамин и хондроитин — это натуральные соединения, содержащиеся в здоровом хряще — соединительной ткани, которая амортизирует суставы. Добавки производятся из хрящей животных, таких как коровы, свиньи или моллюски, или изготавливаются в лаборатории. Глюкозамин и хондроитин обладают противовоспалительными свойствами".

«Теоретически эти добавки могут замедлить разрушение хрящей в суставах и уменьшить боль в процессе».

Артрит и другие проблемы с суставами довольно распространены в Великобритании, от них страдают около 10 миллионов человек. В зависимости от проблемы, которая у вас есть, это может вызвать боль, отек, скованность и затруднение движения. Хотя в настоящее время нет лекарства, есть способы облегчить симптомы.Известно, что наряду с назначенными врачом лекарствами помогают определенные диеты и упражнения. А некоторые люди также используют добавки как способ уменьшить воспаление и боль. Одной из популярных добавок для этого являютсяОстеоартрит развивается, когда разрушается защитный хрящ на концах костей. Это вызывает боль, отек и проблемы с движением сустава. Также могут развиваться костные разрастания, в результате чего область опухает и краснеет.При остеоартрите постепенная дегенерация хряща приводит к боли, отеку и другим симптомам.Глюкозамин и хондроитин защищают клетки, называемые хондроцитами, которые помогают поддерживать структуру хряща.Исследование показало, что добавка эффективно уменьшает симптомы артрита у пациентов с умеренной и сильной болью. В частности, болееРанее МедикФорум писал о пользе авокадо для завтрака.

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