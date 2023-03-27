Нутрициолог Строков назвал комбинацию добавок, которая облегчает боль при артрите

171 Фото: https://unsplash.com/photos/dNe6TyX_laM
Нутрициолог Строков назвал комбинацию добавок, которая облегчает боль при артрите


Добавка состоит из натуральных соединений, содержащихся в хрящах — ткани, защищающей суставы и кости.


Артрит и другие проблемы с суставами довольно распространены в Великобритании, от них страдают около 10 миллионов человек. В зависимости от проблемы, которая у вас есть, это может вызвать боль, отек, скованность и затруднение движения. Хотя в настоящее время нет лекарства, есть способы облегчить симптомы.

Известно, что наряду с назначенными врачом лекарствами помогают определенные диеты и упражнения. А некоторые люди также используют добавки как способ уменьшить воспаление и боль. Одной из популярных добавок для этого являются глюкозамин и хондроитин.

"Каждый из них представляет собой соединение, встречающееся в природе в здоровом хряще. Хотя их можно принимать отдельно, обычно их можно найти в виде комбинированной добавки. Вместе они в основном используются больными остеоартритом", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Остеоартрит развивается, когда разрушается защитный хрящ на концах костей. Это вызывает боль, отек и проблемы с движением сустава. Также могут развиваться костные разрастания, в результате чего область опухает и краснеет.


Боль в суставах: 9 наиболее рекомендуемых добавок от боли в суставах


"Глюкозамин и хондроитин — это натуральные соединения, содержащиеся в здоровом хряще — соединительной ткани, которая амортизирует суставы. Добавки производятся из хрящей животных, таких как коровы, свиньи или моллюски, или изготавливаются в лаборатории. Глюкозамин и хондроитин обладают противовоспалительными свойствами".


При остеоартрите постепенная дегенерация хряща приводит к боли, отеку и другим симптомам.


Назван полезный при артрите напиток


Глюкозамин и хондроитин защищают клетки, называемые хондроцитами, которые помогают поддерживать структуру хряща.

«Теоретически эти добавки могут замедлить разрушение хрящей в суставах и уменьшить боль в процессе».

Исследование показало, что добавка эффективно уменьшает симптомы артрита у пациентов с умеренной и сильной болью. В частности, более 79 процентов участников этой категории сообщили о «большем уменьшении» боли.


Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо для завтрака.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Нутрициолог Строков: принимайте 3 добавки, чтобы облегчить симптомы артрита и уменьшить воспаление
Врач делится пятью продуктами для защиты от артрита — уменьшают воспаление и боль
Две добавки от артрита, уменьшающие воспаление и симптомы
Теги : советы врачей, артрит, добавки для суставов