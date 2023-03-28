3 цвета глаз могут быть факторами риска развития рака

«При этом образуется комок ткани, известный как опухоль. Не совсем понятно, почему это происходит, но следующие факторы могут увеличить риск этого. Если у вас голубые, серые или зеленые глаза, у вас более высокий риск развития меланомы глаза по сравнению с людьми с карими глазами», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак может развиться практически в любом месте тела, если клетки приобретут способность делиться и размножаться с чрезмерной скоростью. Даже глаза могут пострадать, но причины этого остаются менее ясными. Наука показала, что люди с тремя цветами радужной оболочки более восприимчивы к раку кожи и глаз.Меланома глаза возникает, когда пигментные клетки в глазах делятся и размножаются слишком быстро.Дополнительным фактором, связанным с заболеванием, являетсяЛюди, у которых есть аномальные коричневые пятна на радужной оболочке, также имеют более высокий риск развития меланомы. Хотя причины этого повышенного риска неясны, понятно, что цвет глаз может определять риск повреждения человека УФ-излучением.Поскольку у людей со светлой кожей и глазами меньше меланина в коже, они более склонны к солнечным ожогам. Прогноз человека будет зависеть от нескольких различных факторов, включая размер опухоли, ее местоположение и степень распространения болезни.Меланома, базально-клеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома составляют наиболее распространенные виды рака кожи. Показатели всех трех заболеваний увеличились за последние три десятилетия из-за глобального увеличения продолжительности жизни.Ранее МедикФорум писал о пользе авокадо.

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