Один ломтик белого хлеба может содержать больше соли, чем картофель фри

"Слишком много соли увеличивает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта. Снижение потребления натрия может также предотвратить многие смерти. Употребление соленых продуктов может привести к потере кальция, часть которого может быть извлечена из кости, привести к заболеваниям почек, камням в почках, остеопорозу, рак желудка", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Наименее соленым продуктом часто является натуральный ржано-пшеничный хлеб".

Было обнаружено, что три четверти содержат столько же соли на ломтик, сколько упаковка готовых соленых чипсов — 0,34 г.Два ломтика мягкого белого хлеба содержат 1,2 г — пятую часть рекомендуемой суточной нормы потребления для взрослого человека и столько же, сколько гамбургер.Пять продуктов содержали более 0,9 г соли на порцию – обычно два ломтика буханки – более двух небольших порций картофеля фри из Макдональдса. По словам врачей, сокращение содержания в хлебе может снизить уровень высокого кровяного давления и, как следствие, сердечных приступов и инсультов.ВОЗ рекомендует взрослым употреблять не более 6 г соли в день — около чайной ложки.Ранее МедикФорум писал о симптомах рака кишечника.

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