Один ломтик белого хлеба может содержать больше соли, чем картофель фри
Исследования показывают, что один ломтик белого хлеба может содержать больше соли, чем порция картофеля фри из фаст фуда.
Было обнаружено, что три четверти содержат столько же соли на ломтик, сколько упаковка готовых соленых чипсов — 0,34 г.
Два ломтика мягкого белого хлеба содержат 1,2 г — пятую часть рекомендуемой суточной нормы потребления для взрослого человека и столько же, сколько гамбургер.
Пять продуктов содержали более 0,9 г соли на порцию – обычно два ломтика буханки – более двух небольших порций картофеля фри из Макдональдса. По словам врачей, сокращение содержания в хлебе может снизить уровень высокого кровяного давления и, как следствие, сердечных приступов и инсультов.
"Слишком много соли увеличивает риск высокого кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта. Снижение потребления натрия может также предотвратить многие смерти. Употребление соленых продуктов может привести к потере кальция, часть которого может быть извлечена из кости, привести к заболеваниям почек, камням в почках, остеопорозу, рак желудка", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
ВОЗ рекомендует взрослым употреблять не более 6 г соли в день — около чайной ложки.
"Наименее соленым продуктом часто является натуральный ржано-пшеничный хлеб".
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