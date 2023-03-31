Онколог Воробьев: 4 признака рака, которые проявляться на ногтях и ступнях

"Однако наиболее частой частью тела с признаками отека являются стопы. Это осложнение часто наблюдается у пациентов, борющихся с раком почек, печени и яичников. Некоторые из этих заболеваний, а именно рак печени, также могут вызывать зуд в ногах. Еще одним признаком, поражающим ноги некоторых больных раком, является ощущение покалывания. При некоторых видах рака организм может вырабатывать вещества, которые повреждают периферические нервы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Периферическая невропатия

Изменения в ногтях

"В таких случаях болезнь может проявляться в виде коричневых или черных вертикальных линий под ногтями на ногах".

Неспецифические характеристики рака часто сбивают с толку экспертов, вызывая задержки в постановке диагноза. У пациентов обычно сначала появляются комки и потеря веса, но признаки могут развиваться по мере того, как различные системы организма становятся жертвами болезни. Среди них три осложнения, которые, как известно, поражают нижние конечности.может возникнуть, если опухоль препятствует оттоку жидкости, вызывая отек в нескольких частях тела.Иногда заболевание вызывает периферическую невропатию, прорастая близко к нерву и надавливая на него. Это известно как паранеопластический синдром и в основном поражает людей с раком легких, миеломой и лимфомой.При периферической невропатии часто первыми повреждаются нервы конечностей, таких как руки, ноги и руки. Человек может испытыватьв пораженной области. Это может привести к потере равновесия и координации, если его не лечить, и повлиять на то, как человек ходит.Изменения внешнего вида ногтей также называют симптомом некоторых видов рака.Основное заболевание, о котором идет речь, — меланома, одна из самых смертельных форм рака кожи. Известно, что в редких случаях меланома растет под ногтями рук и ног и вокруг них. Хотя у каждого может развиться меланома на ногтях, она чаще встречается у пожилых людей и людей с цветной кожей.В качестве альтернативы он может проявляться в виде розовато-красного пятна или нароста в месте повреждения стопы. Также важно отметить, что опухоли, вызывающие рак кости, могут в первую очередь поражать кость стопы.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые вызывают воспаление.

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