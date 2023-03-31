Нельзя игнорировать: пять состояний, свойственных циррозу печени

Цирроз печени означает, что в органе размножается рубцовая ткань, препятствуя нормальной работе. Наиболее частыми причинами цирроза печени являются длительное злоупотребление алкоголем, заражение вирусом гепатита С, последствия накопления в печени избыточного жира. Издание Times of India опубликовало пояснения врачей о состояниях, свойственных циррозу печени. Следующие изменения в состоянии организма они рекомендуют не игнорировать.Одним из наиболее очевидных симптомов цирроза печени медики называют пожелтение кожи и белков глаз. Оно возникает из-за накопления в крови билирубина (побочного продукта разрушения эритроцитов), к которому ведет неспособность печени его переработать.Цирроз может вызывать открытие венозных каналов, особенно в нижних отделах пищевода, что провоцирует тошноту и рвоту со следами крови. Иногда также можете видеть кровь в стуле. Вдобавок может возникать вздутие живота и его болезненность.С ней связаны изменения психического состояния – развитие стресса, повышенного беспокойства, подозрительности, спутанности сознания, дезориентации, проблем с памятью. Такие изменения связаны с тем, что не отфильтрованные печенью токсины начинают накапливаться в кровотоке, вызывая проблемы с мозгом и психикой.По мере того, как функционирование печени ухудшается, могут появляться признаки постоянной усталости, утомления, истощения – все это несмотря на достаточный отдых.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки ожирения печени бывают заметны на лице.

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