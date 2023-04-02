Весенняя аллергия: трение глаз приводит к серьезным осложнениям - врач Захарова





"Если в вашем глазу есть инородное тело, такое как ресница или пятнышко грязи, протирание для устранения зуда может привести к тому, что инородный предмет поцарапает роговицу", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«Потирание глаз также может привести к возникновению более серьезных глазных заболеваний, таких как кератоконус».

Что такое кератоконус?

«Важно помнить, что кератоконус не вызывает слепоты».

"Хотя потирание глаз может показаться естественным рефлексом, на самом деле оно может усилить зуд".

По мере повышения температуры в ближайшие месяцы повысится чувствительность людей к пыльце сорняков, деревьям и траве. Для некоторых воспаление носовых пазух может быть серьезной неприятностью, представляющей серьезную угрозу их здоровью и качеству жизни. Сопротивление желанию потереть глаза может иметь решающее значение. ОднакоХотя это случается редко, некоторые ссадины остаются без лечения достаточно долго, чтобы вызвать инфекции, известные как язвы роговицы. При этом возникает риск образования рубцов, которые могут значительно ухудшить зрение и в конечном итоге привести к слепоте.При кератоконусе роговица постепенно выпячивается наружу, принимая форму конуса, что может привести к нечеткому зрению и чувствительности к свету. Конусообразная форма глаз также может помешать им правильно сфокусироваться.На ранних стадиях состояние часто игнорируется, поскольку зрение, как правило, остается неизменным, но признаки кератоконуса все еще могут быть очевидны для офтальмолога.Однако, если его не остановить, это может вызвать дальнейшие изменения формы и истончение роговицы, а на поздних стадиях рубцевание вызывает потерю прозрачности роговицы.Ранее МедикФорум писал о пользе ферментированных продуктов.

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