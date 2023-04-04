Диетолог Пономарева дала 5 советов, которые помогут избавиться от жира на животе

«Лучший способ сжигания висцерального жира начинается с нескольких основ», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.





Контроль порций

Сосредоточьтесь на кардиоупражнениях

Изменение типа зерна, которое вы едите, на цельное зерно

Регулярно хорошо высыпайтесь

Употребление здоровых жиров





Контроль порций

«Простое изменение размера ваших порций может мгновенно уменьшить ваш висцеральный жир на 12 процентов».

Кардио

Цельнозерновые продукты

«Мои пациенты, которые перешли на цельнозерновые продукты, цельный овес, рожь и пшеницу с булгуром, обнаружили значительное сокращение абдоминального жира, так что это должно поставить улыбка на лицах, которые хотят уменьшить вздутие живота и его размер».

Сон

Здоровые жиры

Висцеральный жир — это тип жира, отличный от подкожного жира, который находится прямо под кожей. Вместо этого он хранится глубоко в животе, из-за чего его трудно увидеть. Определенное количество необходимо для защиты и изоляции жизненно важных органов.Слишком много является причиной для беспокойства из-за потенциальных рисков для здоровья, таких как диабет, инсульты и болезни сердца. Имея это в виду, диетолог поделился пятью способами уменьшить висцеральный жир.Будь то бег, гребля, езда на велосипеде, ходьба всего за 30 минут, улучшение кардиотренировок может оказать значительное влияние на уменьшение висцерального и печеночного жира.Невозможно не подчеркнуть важность хорошего ночного сна и, на мой взгляд, самого легкого и простого изменения. Это поможет вашему телу лучше функционировать в течение ночи и поможет вашему циклу сжигания жира по сравнению с людьми с плохими привычками сна.Доказано, что полезные жиры приносят пользу людям, которые хотят уменьшить размер отходов, а также улучшить работу мозга.Ранее МедикФорум писал о том, что может очистить сосуды от бляшек.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.