Ученые объясняют, что «убивает» иммунную систему в повседневной жизни

Наше тело нуждается в разнообразных питательных веществах – макро- и микроэлементах, поступающих со здоровой пищей. Если этого не происходит, оно подвергается заболеваниям. Ученые Боннского университета установили: иммунная система реагирует на избыток жирной и калорийной пищи как на бактериальную инфекцию. Возникающая при этом агрессивная реакция ведет к воспалению, которое может резко ускорить развитие сосудистых заболеваний или диабета 2 типа.Существует связь между холодными ногами и ослаблением иммунной системы. Тело регистрирует на охлаждение ног сужением сосудов – таким образом оно старается защитить от потери тепла стратегически важные органы. Проблема в том, что при сужении сосудов хуже снабжаются кровью слизистые оболочки, которые играют роль иммунного барьера. Это делает их более сухими, и в результате вирусы легче проникают в организм.Недосып – еще один «убийца» иммунной системы в повседневной жизни, ведь именно во время сна выделяется особенно большое количество укрепляющих ее веществ. Исследования показали, что организм людей с постоянным недосыпанием имеет пониженную способность образовывать важные для иммунной системы антитела.Наши бронхи снабжены ресничками, которые берут на себя функцию утилизации отходов после работы легких. Своими волнообразными движениями эти тонкие волоски выносят наружу «грязь», а также болезнетворные микроорганизмы. Курение уничтожает реснички, и последствия такого уничтожения могут быть для человека фатальными.Иммунную систему «убивает» длительный стресс. Он снижает активность клеток-киллеров в крови, которые борются с вирусами, бактериями и грибками, а также сокращает количество иммунных клеток. Ученые объясняют, что в состоянии постоянного стресса проявляются или обостряются те хронические патологии, которые иммунная система обычно хорошо контролирует, – например, герпес. Даже прививки работают хуже у людей, которые пребывают в постоянном стрессе.Под влиянием алкоголя снижается активность иммунных клеток. Ученые из Университета Лояла в Чикаго выяснили, что через несколько часов после выпивки в организме остается меньше моноцитов (клеток иммунной защиты) и естественных клеток-киллеров и одновременно возрастает концентрация различных клеток, подавляющих иммунную систему. В этом случае организму становится труднее бороться с вирусами, а существующие болезни усугубляются.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 40 лет многие люди имеют скрытый атеросклероз.

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